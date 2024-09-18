https://ria.ru/20240918/yaroslavl-1973424133.html

В Ярославле оспорили приостановку создания образовательных комплексов

В Ярославле оспорили приостановку создания образовательных комплексов - РИА Новости, 18.09.2024

В Ярославле оспорили приостановку создания образовательных комплексов

Мэрия Ярославля оспорила в суде назначенную по решению суда приостановку действия постановления о создании образовательных комплексов в городе, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:17

2024-09-18T15:17

2024-09-18T15:18

ярославская область

ярославль

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Мэрия Ярославля оспорила в суде назначенную по решению суда приостановку действия постановления о создании образовательных комплексов в городе, сообщает правительство Ярославской области. По данным областного правительства, в Ярославле будет создано два образовательных комплекса. В образовательный комплекс №1 "ПРОГРЕССиЯ" попали школы №49, №7 и №42 имени Н.П. Гусева, а также ряд детсадов. В образовательный комплекс №2 "Вектор" управление образования мэрии Ярославля решило включить, помимо детсадов, школы №39, №81 имени Сергея Красильникова, №72. "Формирование второго образовательного комплекса проходит спокойно, в то время как родители двух школ – №42 и 49 – не согласились с идеей объединения. При этом после ряда встреч родители отмечают, что управление образования мэрии не смогло разъяснить необходимость включения данных образовательных учреждений в состав образовательных комплексов и перспективы их дальнейшей работы", - уточняет правительство области. Председатель совета школы №42 подала административный иск в суд о признании незаконным постановления мэрии Ярославля "О реорганизации муниципальных образовательных учреждений", и Кировский районный суд приостановил действие постановления, информирует правительство региона. "По информации правительства области, мэрия Ярославля подала заявление об отмене обеспечительных мер, которые суд наложил на постановление о создании образовательных комплексов", - говорится в сообщении. В Ярославской области идет создание пяти образовательных комплексов: по два в Ярославле и Рыбинске и один в Переславле, уточняет правительство региона. Отмечается, что проект пилотный и получил экспертную оценку министерства образования Ярославской области. Непосредственно реализацией занимаются местные органы управления образованием.

https://ria.ru/20240914/zayavleniya-1972734493.html

ярославль

рыбинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, рыбинск