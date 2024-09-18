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Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми
Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми - РИА Новости, 18.09.2024
Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и глава Якутии Айсен Николаев обсудили новые формы работы с семьями с детьми, до 2028 года в детских домах республики... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:17
2024-09-18T21:17
2024-09-18T21:17
республика саха (якутия)
общество
россия
мария львова-белова
якутск
айсен николаев
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и глава Якутии Айсен Николаев обсудили новые формы работы с семьями с детьми, до 2028 года в детских домах республики число детей сократится более чем в два раза, сообщает пресс-служба главы и правительства в регионе. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом побывала в городе Якутск. На встрече с главой региона они обсудили итоги Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП) в Якутии. Данная работа проводится в стране по поручению президента России Владимира Путина. Детский омбудсмен поблагодарила главу республики Айсена Николаева за решения по поддержке семей с детьми. Это и республиканская выплата за рождение ребенка в размере 110 тысяч рублей по программе "Дети столетия", и региональный семейный капитал на третьего и последующих детей- 300 тысяч рублей. Прорывным она назвала указ главы республики о сокращении на 50% количества детей в стационарных учреждениях до 2028 года. Согласно этому документу все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, получат бесплатное питание и бесплатный проезд на общественном транспорте. Также многодетным семьям Якутии предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, а студенты из многодетных семей независимо от уровня дохода семьи могут получить выплату в 50 тысяч рублей на оплату обучения в ссузах. Объем финансирования на поддержку материнства и детства за последние шесть лет увеличен в регионе более чем в восемь раз и составил порядка 29,5 миллиарда рублей. Ежегодно в Якутии растет число многодетных семей. Сегодня насчитывается более 34 тысяч таких семей, в них воспитываются 118 тысяч детей. "Новые формы работы с семьями с детьми, которые сейчас предложены, мы обязательно у нас республике будем реализовывать. Мы сделаем все, чтобы до 2028 года сократить количество детей, которые находятся в детских домах, более чем два раза. Благодаря указу президента, четко определен статус многодетной семьи. Это помогло нам принять новые дополнительные региональные меры поддержки многодетным семьям", – сказал глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария львова-белова, якутск, айсен николаев, владимир путин
Республика Саха (Якутия), Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Якутск, Айсен Николаев, Владимир Путин
Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми
Детский омбудсмен РФ и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми
ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и глава Якутии Айсен Николаев обсудили новые формы работы с семьями с детьми, до 2028 года в детских домах республики число детей сократится более чем в два раза, сообщает пресс-служба главы и правительства в регионе.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом побывала в городе Якутск
. На встрече с главой региона они обсудили итоги Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП) в Якутии. Данная работа проводится в стране по поручению президента России Владимира Путина
.
Детский омбудсмен поблагодарила главу республики Айсена Николаева за решения по поддержке семей с детьми. Это и республиканская выплата за рождение ребенка в размере 110 тысяч рублей по программе "Дети столетия", и региональный семейный капитал на третьего и последующих детей- 300 тысяч рублей.
Прорывным она назвала указ главы республики о сокращении на 50% количества детей в стационарных учреждениях до 2028 года. Согласно этому документу все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, получат бесплатное питание и бесплатный проезд на общественном транспорте. Также многодетным семьям Якутии предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, а студенты из многодетных семей независимо от уровня дохода семьи могут получить выплату в 50 тысяч рублей на оплату обучения в ссузах.
Объем финансирования на поддержку материнства и детства за последние шесть лет увеличен в регионе более чем в восемь раз и составил порядка 29,5 миллиарда рублей. Ежегодно в Якутии растет число многодетных семей. Сегодня насчитывается более 34 тысяч таких семей, в них воспитываются 118 тысяч детей.
"Новые формы работы с семьями с детьми, которые сейчас предложены, мы обязательно у нас республике будем реализовывать. Мы сделаем все, чтобы до 2028 года сократить количество детей, которые находятся в детских домах, более чем два раза. Благодаря указу президента, четко определен статус многодетной семьи. Это помогло нам принять новые дополнительные региональные меры поддержки многодетным семьям", – сказал глава региона.