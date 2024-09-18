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Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми

Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми - РИА Новости, 18.09.2024

Детский омбудсмен и глава Якутии обсудили формы работы с семьями с детьми

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и глава Якутии Айсен Николаев обсудили новые формы работы с семьями с детьми, до 2028 года в детских домах республики... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:17

2024-09-18T21:17

2024-09-18T21:17

республика саха (якутия)

общество

россия

мария львова-белова

якутск

айсен николаев

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и глава Якутии Айсен Николаев обсудили новые формы работы с семьями с детьми, до 2028 года в детских домах республики число детей сократится более чем в два раза, сообщает пресс-служба главы и правительства в регионе. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом побывала в городе Якутск. На встрече с главой региона они обсудили итоги Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП) в Якутии. Данная работа проводится в стране по поручению президента России Владимира Путина. Детский омбудсмен поблагодарила главу республики Айсена Николаева за решения по поддержке семей с детьми. Это и республиканская выплата за рождение ребенка в размере 110 тысяч рублей по программе "Дети столетия", и региональный семейный капитал на третьего и последующих детей- 300 тысяч рублей. Прорывным она назвала указ главы республики о сокращении на 50% количества детей в стационарных учреждениях до 2028 года. Согласно этому документу все дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, получат бесплатное питание и бесплатный проезд на общественном транспорте. Также многодетным семьям Якутии предоставлено право на получение льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30% от установленного размера оплаты, а студенты из многодетных семей независимо от уровня дохода семьи могут получить выплату в 50 тысяч рублей на оплату обучения в ссузах. Объем финансирования на поддержку материнства и детства за последние шесть лет увеличен в регионе более чем в восемь раз и составил порядка 29,5 миллиарда рублей. Ежегодно в Якутии растет число многодетных семей. Сегодня насчитывается более 34 тысяч таких семей, в них воспитываются 118 тысяч детей. "Новые формы работы с семьями с детьми, которые сейчас предложены, мы обязательно у нас республике будем реализовывать. Мы сделаем все, чтобы до 2028 года сократить количество детей, которые находятся в детских домах, более чем два раза. Благодаря указу президента, четко определен статус многодетной семьи. Это помогло нам принять новые дополнительные региональные меры поддержки многодетным семьям", – сказал глава региона.

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якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, мария львова-белова, якутск, айсен николаев, владимир путин