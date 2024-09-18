https://ria.ru/20240918/wildberries-1973523432.html

Движение у офиса Wildberries остается перекрытым

Движение у офиса Wildberries остается перекрытым - РИА Новости, 18.09.2024

Движение у офиса Wildberries остается перекрытым

Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, рассказали РИА Новости работающие... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:34

2024-09-18T22:34

2024-09-18T22:34

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, рассказали РИА Новости работающие на месте сотрудники правоохранительных органов. "Откроют, скорее всего, завтра, часам к 6-8 утра", - сказал сотрудник Росгвардии. Переулок был перекрыт после ЧП у офиса компании. Проезд разрешен только для спецтранспорта. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что около 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973500886.html

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