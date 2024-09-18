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Движение у офиса Wildberries остается перекрытым - РИА Новости, 18.09.2024
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22:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973523432.html
Движение у офиса Wildberries остается перекрытым
Движение у офиса Wildberries остается перекрытым - РИА Новости, 18.09.2024
Движение у офиса Wildberries остается перекрытым
Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, рассказали РИА Новости работающие... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:34
2024-09-18T22:34
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
wildberries
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, рассказали РИА Новости работающие на месте сотрудники правоохранительных органов. "Откроют, скорее всего, завтра, часам к 6-8 утра", - сказал сотрудник Росгвардии. Переулок был перекрыт после ЧП у офиса компании. Проезд разрешен только для спецтранспорта. Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что около 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973500886.html
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973517680.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, wildberries, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, Wildberries, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Движение у офиса Wildberries остается перекрытым

Движение в переулке у офиса Wildberries в Москве могут не открыть до утра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Движение в Романовом переулке у офиса Wildberries в центре Москвы, где произошла стрельба, может остаться перекрытым до утра, рассказали РИА Новости работающие на месте сотрудники правоохранительных органов.
"Откроют, скорее всего, завтра, часам к 6-8 утра", - сказал сотрудник Росгвардии.
Полицейские у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 19:35
Переулок был перекрыт после ЧП у офиса компании. Проезд разрешен только для спецтранспорта.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что около 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Заведено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь правоохранителей, отметили в ведомстве.
Кадр видео Следственного комитета России из офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Вчера, 21:33
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияWildberriesФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Стрельба у офиса Wildberries в Москве
 
 
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