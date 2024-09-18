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Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
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15:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html
Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries
Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024
Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки, снятые изнутри здания, видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:55
2024-09-18T15:55
владислав бакальчук
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки, снятые изнутри здания, видео есть в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи слышны звуки стрельбы, которая длится 12 секунд, а также мужские крики. Сотрудники уходят из холла в коридор, двое мужчин прячутся в лифте. Ранее в среду компания сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании.
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Перестрелка в офисе компании Wildberries
Wildberries показала видео сегодняшней перестрелки в офисе компании
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владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , россия
Владислав Бакальчук, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия
Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries

Wildberries опубликовала первые кадры перестрелки внутри офиса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки, снятые изнутри здания, видео есть в распоряжении РИА Новости.
На видеозаписи слышны звуки стрельбы, которая длится 12 секунд, а также мужские крики. Сотрудники уходят из холла в коридор, двое мужчин прячутся в лифте.
Ранее в среду компания сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании.
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве. 18 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Бакальчук прокомментировала попытку проникновения в офис Wildberries
Вчера, 13:27
 
Владислав БакальчукWildberriesСтрельба у офиса Wildberries в МосквеРоссия
 
 
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