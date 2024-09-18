https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html

Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries

Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries - РИА Новости, 18.09.2024

Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки, снятые изнутри здания, видео есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:55

2024-09-18T15:55

2024-09-18T15:55

владислав бакальчук

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала первые кадры перестрелки, снятые изнутри здания, видео есть в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи слышны звуки стрельбы, которая длится 12 секунд, а также мужские крики. Сотрудники уходят из холла в коридор, двое мужчин прячутся в лифте. Ранее в среду компания сообщила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука в офис компании.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973384669.html

россия

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Перестрелка в офисе компании Wildberries Wildberries показала видео сегодняшней перестрелки в офисе компании 2024-09-18T15:55 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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