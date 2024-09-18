https://ria.ru/20240918/wildberries-1973436337.html

При стрельбе у офиса Wildberries погиб охранник

При стрельбе у офиса Wildberries погиб охранник - РИА Новости, 18.09.2024

При стрельбе у офиса Wildberries погиб охранник

Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщил РИА Новости источник в компании. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:46

2024-09-18T15:46

2024-09-18T16:08

стрельба у офиса wildberries в москве

wildberries

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщил РИА Новости источник в компании."К сожалению.... погиб один человек. Это сотрудник охраны офиса компании в БЦ "Романов двор", — рассказал собеседник агентства.В правоохранительных органах агентству также подтвердили гибель одного человека.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973384669.html

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Перестрелка в офисе компании Wildberries Wildberries показала видео сегодняшней перестрелки в офисе компании 2024-09-18T15:46 true PT0M28S

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