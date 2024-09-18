https://ria.ru/20240918/wildberries-1973385730.html
В офисе Wildberries не планировали встреч с Бакальчуком
В офисе Wildberries не планировали встреч с Бакальчуком - РИА Новости, 18.09.2024
В офисе Wildberries не планировали встреч с Бакальчуком
Встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано, сообщили в пресс-службе объединенной компании... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:30
2024-09-18T13:30
2024-09-18T15:03
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
россия
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах Wildberries на сегодня не было запланировано, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. "На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу. Никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано", - сказано в сообщении. Ранее в среду компания сообщила о попытке незаконного проникновения Бакальчука в офис компании.
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владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries, россия, стрельба у офиса wildberries в москве
Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries, Россия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В офисе Wildberries не планировали встреч с Бакальчуком
Wildberries: встреч с Бакальчуком в офисе компании в среду запланировано не было