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В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв

В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.09.2024

В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:25

2024-09-18T09:25

2024-09-18T09:26

специальная военная операция на украине

кировоградская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее во вторник телеканал сообщил о первом взрыве в Кропивницком. "В Кропивницком снова слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". На данный момент в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины