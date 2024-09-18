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В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв
В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 18.09.2024
В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв
Еще один взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:25
2024-09-18T09:25
2024-09-18T09:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее во вторник телеканал сообщил о первом взрыве в Кропивницком. "В Кропивницком снова слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". На данный момент в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кропивницком на Украине прогремел еще один взрыв
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремел еще один взрыв