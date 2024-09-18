https://ria.ru/20240918/vzryv-1973320224.html
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине
Взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:03
2024-09-18T09:03
2024-09-18T09:14
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240917/udar-1973142320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине
"Общественное": в Кропивницком на Украине прогремел взрыв