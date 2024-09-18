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СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 18.09.2024 (обновлено: 09:14 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/vzryv-1973320224.html
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине
Взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:03
2024-09-18T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении. На данный момент в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240917/udar-1973142320.html
https://ria.ru/20240917/ukraina-1973176739.html
кировоградская область
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в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком на Украине

"Общественное": в Кропивницком на Украине прогремел взрыв

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кропивницкий, административном центре Кировоградской области Украины, на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
ВС России поразили украинские объекты энергетики
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На данный момент в Кировоградской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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