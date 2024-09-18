https://ria.ru/20240918/vzaimodeystvie-1973381625.html

Архангельская область расширит взаимодействие с ВАРПЭ в рыбной отрасли

Архангельская область расширит взаимодействие с ВАРПЭ в рыбной отрасли - РИА Новости, 18.09.2024

Архангельская область расширит взаимодействие с ВАРПЭ в рыбной отрасли

Правительство Архангельской области и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) договорились о расширении... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:22

2024-09-18T13:22

2024-09-18T13:22

архангельская область

архангельский траловый флот

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 сен – РИА Новости. Правительство Архангельской области и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) договорились о расширении взаимодействия в развитии рыбной отрасли региона, сообщила пресс-служба правительства области. Сообщается, что соглашение о долгосрочном сотрудничестве сторон в среду подписали на полях Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель правительства региона Алексей Алсуфьев и президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Документ официально закрепляет многолетние партнерские отношения региона с ведущим объединением рыбаков страны и подразумевает информационно-аналитическое, организационное и экспертное взаимодействие", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство Архангельской области будет взаимодействовать с ВАРПЭ при разработке нормативно-правовых актов, запланировано совместное участие в деятельности комиссий, консультационных и рабочих групп, создаваемых для развития рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей экономики региона. В правительстве области подчеркнули, что рыбный промысел, добыча водных биологических ресурсов исторически являются одним из ключевых секторов экономики Архангельской области. На регион приходится 11% от всего объема добычи в Северном бассейне. В 2023 году архангельские рыбаки выловили свыше 85 тысяч тонн водных биоресурсов. Налоговая отдача сектора в региональный бюджет составляет порядка миллиарда рублей ежегодно. За 8 месяцев 2024 года добыто 57,7 тысячи тонн рыбы. В ВАРПЭ субъект представлен лидерами отрасли: Архангельским траловым флотом и РК им. Калинина. По словам Алсуфьева, важно, что руководство компаний рыбной отрасли реализует на территории присутствия социально ответственную политику, создает рабочие места, обеспечивает сотрудникам достойный уровень заработной платы, предприятия являются драйверами развития смежных отраслей. "По заказу рыболовецких компаний Архангельской области на верфях России строятся новые современные суда. Три траулера-процессора "Баренцево море", "Норвежское море" и "Белое море", построенные по заказу АТФ, уже на промысле, траулер-процессор "Карское море", ярусолов "Марлин" и краболов "Кильдин" планируются к передаче заказчикам в 2025 году", – сказал Алсуфьев, слова которого приводятся в сообщении. Помимо этого, по заказу посёлкообразующего предприятия СПК "РК "Север" на верфи в городе Далянь Китайской Народной Республики в 2024 году завершено строительство среднего морозильного рыболовного траулера "Кулой". Сейчас идет дооснастка траулера в Мурманске, и вскоре он также выйдет на промысел. Наряду с традиционным способом добычи водных биоресурсов в регионе развивается товарное рыбоводство – аквакультура. Зверев в свою очередь подчеркнул, что ВАРПЭ и правительство Архангельской области много лет успешно взаимодействуют и придерживаются консолидированной позиции по основным направлениям. "Соглашение закрепляет наше эффективное сотрудничество, направленное на увеличение вклада рыбной отрасли в социально-экономическое развитие региона, защиту местных рыбаков и интересов жителей Архангельской области… Такие соглашения позволяют нам видеть ситуацию изнутри", – объяснил Зверев.

https://ria.ru/20240811/investitsii-1965519857.html

https://ria.ru/20240808/forum-1965062903.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельский траловый флот, россия