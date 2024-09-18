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Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза - РИА Новости, 18.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:12 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vyruchka-1973340969.html
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза - РИА Новости, 18.09.2024
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали высокотехнологичную продукцию почти на 73 миллиарда рублей с начала 2024 года, это рекордный показатель за... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:12
2024-09-18T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали высокотехнологичную продукцию почти на 73 миллиарда рублей с начала 2024 года, это рекордный показатель за последние пять лет, так как за аналогичный период 2020 года показатель составлял 9,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В ОЭЗ Москвы активно развиваются несколько высокотехнологичных отраслей, в том числе микроэлектроника и фотоника, медицинские технологии и фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает значительную поддержку данным направлениям. Так, за последние пять лет оборот предприятий медицинской промышленности ОЭЗ столицы увеличился почти в 48 раз – с 570 миллионов рублей до 28 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что эти результаты были достигнуты во втором квартале 2024 года. Данному росту способствовало расширение сектора за счет новых участников, а также программа импортозамещения продукции и офсетные контракты с городом, на сегодняшний день их восемь.Другой стратегически важной отраслью для импортозамещения являются информационно-коммуникационные технологии, которые в особой экономической зоне "Технополис Москва" развивают 14 компаний-резидентов. Кроме того, эти предприятия также занимают ведущие позиции по объему выручки.Предприятия разрабатывают и производят программное обеспечение, в том числе решения в области кибербезопасности, телекоммуникационное оборудование. Также они создают и поддерживают IT-инфраструктуру для хранения и обработки данных. Во втором квартале 2024 года оборот этих компаний составил 10,6 миллиарда рублей. Это в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в четыре раза превышает показатель 2020 года."Во втором квартале 2024 года выручка резидентов достигла 73 миллиарда рублей. Это максимальный показатель за последние пять лет. К примеру, за аналогичный период 2020 года оборот компаний превысил 9,5 миллиарда рублей, а в 2023 году – 43,7 миллиарда рублей. Традиционно высокие показатели по выручке продемонстрировали предприятия микроэлектроники – в 2024 году они смогли ее нарастить в 1,7 раз – до 25,2 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим периодом", – сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, с 2020 года наибольший объем реализованной продукции – 5,4 миллиарда рублей, и он приходится на фармацевтическую компанию, с которой Москва заключила первый офсетный контракт.Выручка у предприятий микроэлектронной отрасли растет за счет активного замещения зарубежного ПО и телекоммуникационных устройств отечественными продуктами. Также увеличение выручки обусловлено ростом уровня цифровизации российской экономики, включая государственный сектор.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, самый высокий результат – 5,3 миллиарда рублей приходится на одного из ведущих чипмейкеров российского рынка, который с начала года открыл две новые крупные производственные линии. За время деятельности в ОЭЗ Москвы это предприятие нарастило объемы продаж почти до 65 миллиардов рублей.Он добавил, что выручка является одним из индикаторов финансового здоровья предприятия, демонстрирующий его долю на рынке. То, что происходит рост, говорит об эффективности мер поддержки отрасли микроэлектроники и успешности процесса импортозамещения, который позволяет отечественным производителям наращивать свой портфель заказов.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов

Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза

© Фото : пресс-служба ДИППВыручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза
Выручка резидентов ОЭЗ Технополис Москва увеличилась в 7,5 раза - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" увеличилась в 7,5 раза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали высокотехнологичную продукцию почти на 73 миллиарда рублей с начала 2024 года, это рекордный показатель за последние пять лет, так как за аналогичный период 2020 года показатель составлял 9,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В ОЭЗ Москвы активно развиваются несколько высокотехнологичных отраслей, в том числе микроэлектроника и фотоника, медицинские технологии и фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает значительную поддержку данным направлениям. Так, за последние пять лет оборот предприятий медицинской промышленности ОЭЗ столицы увеличился почти в 48 раз – с 570 миллионов рублей до 28 миллиардов рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что эти результаты были достигнуты во втором квартале 2024 года. Данному росту способствовало расширение сектора за счет новых участников, а также программа импортозамещения продукции и офсетные контракты с городом, на сегодняшний день их восемь.
Другой стратегически важной отраслью для импортозамещения являются информационно-коммуникационные технологии, которые в особой экономической зоне "Технополис Москва" развивают 14 компаний-резидентов. Кроме того, эти предприятия также занимают ведущие позиции по объему выручки.
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Предприятия разрабатывают и производят программное обеспечение, в том числе решения в области кибербезопасности, телекоммуникационное оборудование. Также они создают и поддерживают IT-инфраструктуру для хранения и обработки данных. Во втором квартале 2024 года оборот этих компаний составил 10,6 миллиарда рублей. Это в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в четыре раза превышает показатель 2020 года.
"Во втором квартале 2024 года выручка резидентов достигла 73 миллиарда рублей. Это максимальный показатель за последние пять лет. К примеру, за аналогичный период 2020 года оборот компаний превысил 9,5 миллиарда рублей, а в 2023 году – 43,7 миллиарда рублей. Традиционно высокие показатели по выручке продемонстрировали предприятия микроэлектроники – в 2024 году они смогли ее нарастить в 1,7 раз – до 25,2 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим периодом", – сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, с 2020 года наибольший объем реализованной продукции – 5,4 миллиарда рублей, и он приходится на фармацевтическую компанию, с которой Москва заключила первый офсетный контракт.
Выручка у предприятий микроэлектронной отрасли растет за счет активного замещения зарубежного ПО и телекоммуникационных устройств отечественными продуктами. Также увеличение выручки обусловлено ростом уровня цифровизации российской экономики, включая государственный сектор.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, самый высокий результат – 5,3 миллиарда рублей приходится на одного из ведущих чипмейкеров российского рынка, который с начала года открыл две новые крупные производственные линии. За время деятельности в ОЭЗ Москвы это предприятие нарастило объемы продаж почти до 65 миллиардов рублей.
Он добавил, что выручка является одним из индикаторов финансового здоровья предприятия, демонстрирующий его долю на рынке. То, что происходит рост, говорит об эффективности мер поддержки отрасли микроэлектроники и успешности процесса импортозамещения, который позволяет отечественным производителям наращивать свой портфель заказов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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