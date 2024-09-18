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Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
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16:49 18.09.2024 (обновлено: 16:50 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/vsu-1973460639.html
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области
Социальный объект, многоквартирный дом и три частных дома повреждены в Шебекинском округе Белгородской области в результате действий ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:49
2024-09-18T16:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Социальный объект, многоквартирный дом и три частных дома повреждены в Шебекинском округе Белгородской области в результате действий ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Вознесеновка после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома. В селе Безлюдовка, по данным главы области, в результате обстрела повреждены два частных и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области

Гладков: в Шебекинском округе дроны ВСУ повредили соцобъект и три частных дома

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Социальный объект, многоквартирный дом и три частных дома повреждены в Шебекинском округе Белгородской области в результате действий ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области
Он добавил, что в селе Вознесеновка после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома. В селе Безлюдовка, по данным главы области, в результате обстрела повреждены два частных и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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