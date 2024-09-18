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Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области
Социальный объект, многоквартирный дом и три частных дома повреждены в Шебекинском округе Белгородской области в результате действий ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:49
2024-09-18T16:49
2024-09-18T16:50
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Социальный объект, многоквартирный дом и три частных дома повреждены в Шебекинском округе Белгородской области в результате действий ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон влетел в окно здания социального объекта. В результате взрыва повреждены остекление и фасад. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Вознесеновка после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома. В селе Безлюдовка, по данным главы области, в результате обстрела повреждены два частных и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ, подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили соцобъект и дома в Белгородской области
Гладков: в Шебекинском округе дроны ВСУ повредили соцобъект и три частных дома