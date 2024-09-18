https://ria.ru/20240918/vkontakte-1973484115.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы - РИА Новости, 18.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:15
2024-09-18T18:15
2024-09-18T18:15
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос провели в пятницу 13-го. Она традиционно считается "днем неприятностей".В итоге суеверными себя назвали лишь 10% подписчиков. Зато половина проголосовавших выбрала ответ "Не скажу, что прям верю, но по дереву периодически стучу". Еще 40% ответили, что не верят в приметы. В опросе поучаствовали почти две тысячи человек.
https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, соцсети, россия
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