https://ria.ru/20240918/vkontakte-1973484115.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы

Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы - РИА Новости, 18.09.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:15

2024-09-18T18:15

2024-09-18T18:15

вконтакте

соцсети

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_74:78:3046:1750_1920x0_80_0_0_1b51da830165466bc1bde1e3c9856d1c.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос провели в пятницу 13-го. Она традиционно считается "днем неприятностей".В итоге суеверными себя назвали лишь 10% подписчиков. Зато половина проголосовавших выбрала ответ "Не скажу, что прям верю, но по дереву периодически стучу". Еще 40% ответили, что не верят в приметы. В опросе поучаствовали почти две тысячи человек.

https://ria.ru/20240905/vkontakte-1970831580.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, соцсети, россия