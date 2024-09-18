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Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы - РИА Новости, 18.09.2024
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18:15 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vkontakte-1973484115.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы - РИА Новости, 18.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:15
2024-09-18T18:15
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос провели в пятницу 13-го. Она традиционно считается "днем неприятностей".В итоге суеверными себя назвали лишь 10% подписчиков. Зато половина проголосовавших выбрала ответ "Не скажу, что прям верю, но по дереву периодически стучу". Еще 40% ответили, что не верят в приметы. В опросе поучаствовали почти две тысячи человек.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
вконтакте, соцсети, россия
ВКонтакте, Соцсети, Россия

Пользователи ВКонтакте рассказали, верят ли в приметы

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, как много пользователей считают себя суеверными. Опрос провели в пятницу 13-го. Она традиционно считается "днем неприятностей".
В итоге суеверными себя назвали лишь 10% подписчиков. Зато половина проголосовавших выбрала ответ "Не скажу, что прям верю, но по дереву периодически стучу". Еще 40% ответили, что не верят в приметы. В опросе поучаствовали почти две тысячи человек.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они "общаются" мемами
5 сентября, 14:41
 
ВКонтактеСоцсетиРоссия
 
 
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