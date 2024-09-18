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Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon - РИА Новости, 18.09.2024
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14:38 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vitrina-1973411274.html
Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon
Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon - РИА Новости, 18.09.2024
Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon
Теперь любая жительница РФ и ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России" - витрина под слоганом "Красота создается в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:38
2024-09-18T14:38
экономика
россия
дальний восток
вероника никишина
красная поляна
российский экспортный центр (рэц)
ozon
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теперь любая жительница РФ и ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России" - витрина под слоганом "Красота создается в России" стала доступна для пользователей площадки Ozon 18 сентября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."На витрине представлена продукция российских косметических производителей – обладателей сертификата "Сделано в России", - говорится в сообщении.Старт работы витрины был дан на IV Евразийском женском форуме. Он приурочен к запуску первого бьюти-бокса "Сделано в России" - многоформатного проекта по продвижению российской косметики за рубежом. Проект реализует РЭЦ совместно с Советом Федерации. Он направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках."Теперь любая женщина из России, независимо от того, в каком уголке страны она живет, и стран ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России". На витрине маркетплейса представлены товары, которые отражают достижения современной российской косметической отрасли и экспортного сектора в целом - это гармоничное сочетание традиций, современных технологий и уникального характера. Эти качества российских товаров мы активно продвигаем на международных рынках под брендом "Сделано в России". Для таких современных и высокотехнологичных компаний мы разрабатываем новые инструменты продвижения. Одним из таких форматов стала специальная витрина на платформе Ozon. Это наша первая системная коллаборация с российским маркетплейсом, направленная на развитие экспортного потенциала российских площадок, в частности, на продвижение российских товаров через Ozon на рынках ближнего зарубежья", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Среди товаров, доступных на витрине: крем с биокомпонентами морской фауны российского Дальнего Востока от бренда "Доктор Море", крем для лица Opu с экстрактом опунции, выращенной в горах Красной Поляны, от Краснополянской косметики, очищающая пенка для зубов и десен от Splat, маска для лица с грибным концентратом от бренда Cha U Kao, тушь-бестселлер от Krygina Cosmetics, гиалуроновый гель-патч для кожи вокруг глаз от Librederm, крем для кожи вокруг глаз с муцином улитки от Novosvit, парфюмированное крем-мыло для рук от "Эфко", увлажняющая детокс-сыворотка от Biotime и крем для тела от Perfect4U.Всего же на витрине "Красота создается в России" представлены почти тысяча товаров. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у компаний сертификата "Сделано в России". Получить его и стать частью программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.Чтобы подчеркнуть роль женщин в создании экспортных продуктов и рассказать, кто стоит за их созданием, товарные карточки на витрине оформлены с использованием изображений женщин-руководительниц компаний-производителей или женщин-амбассадоров брендов. В основу дизайн-концепции витрины на Ozon, как и проекта в целом, легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов фабрики "Федоскино", которая уже более 200 лет создает шедевры народно-художественных промыслов.О тенденциях российского рынка косметики и особенностях потребления косметических продуктов на рынке России и стран СНГ, а также о запуске витрины "Красота создается в России" рассказала в среду на сессии "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" директор по развитию бизнес-направления Care&amp;Kids в Ozon Яна Головлева."Все женские категории товаров, особенно косметика, - это важный фокус компании в этом году. Сейчас косметика российского производства переживает бум на рынке России и стран ближнего зарубежья - в первую очередь, благодаря успешной реализации этих брендов на маркетплейсе с его 50-миллионной аудиторией. Уверена, что новая витрина, запущенная совместно с Российским экспортным центром, привлечет дополнительное внимание к достижениям российских брендов и сделает их еще более популярными на рынке СНГ, где Ozon инвестирует в развитие инфраструктуры и открытие новых пунктов выдачи заказов. А главное, - позволяет российским производителям безбарьерно выходить на новые рынки и, таким образом, усиливать их экспортный потенциал", - рассказала Головлева.
https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html
https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html
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дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, вероника никишина, красная поляна, российский экспортный центр (рэц), ozon
Экономика, Россия, Дальний Восток, Вероника Никишина, Красная Поляна, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ozon

Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теперь любая жительница РФ и ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России" - витрина под слоганом "Красота создается в России" стала доступна для пользователей площадки Ozon 18 сентября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"На витрине представлена продукция российских косметических производителей – обладателей сертификата "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Старт работы витрины был дан на IV Евразийском женском форуме. Он приурочен к запуску первого бьюти-бокса "Сделано в России" - многоформатного проекта по продвижению российской косметики за рубежом. Проект реализует РЭЦ совместно с Советом Федерации. Он направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках.
"Теперь любая женщина из России, независимо от того, в каком уголке страны она живет, и стран ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России". На витрине маркетплейса представлены товары, которые отражают достижения современной российской косметической отрасли и экспортного сектора в целом - это гармоничное сочетание традиций, современных технологий и уникального характера. Эти качества российских товаров мы активно продвигаем на международных рынках под брендом "Сделано в России". Для таких современных и высокотехнологичных компаний мы разрабатываем новые инструменты продвижения. Одним из таких форматов стала специальная витрина на платформе Ozon. Это наша первая системная коллаборация с российским маркетплейсом, направленная на развитие экспортного потенциала российских площадок, в частности, на продвижение российских товаров через Ozon на рынках ближнего зарубежья", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Способы продвижения продуктов за рубежом представят на "Сделано в России"
Вчера, 14:28
Среди товаров, доступных на витрине: крем с биокомпонентами морской фауны российского Дальнего Востока от бренда "Доктор Море", крем для лица Opu с экстрактом опунции, выращенной в горах Красной Поляны, от Краснополянской косметики, очищающая пенка для зубов и десен от Splat, маска для лица с грибным концентратом от бренда Cha U Kao, тушь-бестселлер от Krygina Cosmetics, гиалуроновый гель-патч для кожи вокруг глаз от Librederm, крем для кожи вокруг глаз с муцином улитки от Novosvit, парфюмированное крем-мыло для рук от "Эфко", увлажняющая детокс-сыворотка от Biotime и крем для тела от Perfect4U.
Всего же на витрине "Красота создается в России" представлены почти тысяча товаров. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у компаний сертификата "Сделано в России". Получить его и стать частью программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.
Чтобы подчеркнуть роль женщин в создании экспортных продуктов и рассказать, кто стоит за их созданием, товарные карточки на витрине оформлены с использованием изображений женщин-руководительниц компаний-производителей или женщин-амбассадоров брендов. В основу дизайн-концепции витрины на Ozon, как и проекта в целом, легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов фабрики "Федоскино", которая уже более 200 лет создает шедевры народно-художественных промыслов.
О тенденциях российского рынка косметики и особенностях потребления косметических продуктов на рынке России и стран СНГ, а также о запуске витрины "Красота создается в России" рассказала в среду на сессии "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" директор по развитию бизнес-направления Care&Kids в Ozon Яна Головлева.
"Все женские категории товаров, особенно косметика, - это важный фокус компании в этом году. Сейчас косметика российского производства переживает бум на рынке России и стран ближнего зарубежья - в первую очередь, благодаря успешной реализации этих брендов на маркетплейсе с его 50-миллионной аудиторией. Уверена, что новая витрина, запущенная совместно с Российским экспортным центром, привлечет дополнительное внимание к достижениям российских брендов и сделает их еще более популярными на рынке СНГ, где Ozon инвестирует в развитие инфраструктуры и открытие новых пунктов выдачи заказов. А главное, - позволяет российским производителям безбарьерно выходить на новые рынки и, таким образом, усиливать их экспортный потенциал", - рассказала Головлева.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Влияние брендов на рынок косметики обсудят на Евразийском женском форуме
17 сентября, 17:49
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВероника НикишинаКрасная ПолянаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Ozon
 
 
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