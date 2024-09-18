https://ria.ru/20240918/vitrina-1973411274.html

Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon

Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon - РИА Новости, 18.09.2024

Витрина "Красота создается в России" запущена на Ozon

Теперь любая жительница РФ и ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России" - витрина под слоганом "Красота создается в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

экономика

россия

дальний восток

вероника никишина

красная поляна

российский экспортный центр (рэц)

ozon

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Теперь любая жительница РФ и ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России" - витрина под слоганом "Красота создается в России" стала доступна для пользователей площадки Ozon 18 сентября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."На витрине представлена продукция российских косметических производителей – обладателей сертификата "Сделано в России", - говорится в сообщении.Старт работы витрины был дан на IV Евразийском женском форуме. Он приурочен к запуску первого бьюти-бокса "Сделано в России" - многоформатного проекта по продвижению российской косметики за рубежом. Проект реализует РЭЦ совместно с Советом Федерации. Он направлен на повышение узнаваемости и продаж российской косметики на международных рынках."Теперь любая женщина из России, независимо от того, в каком уголке страны она живет, и стран ближнего зарубежья сможет собрать свой индивидуальный бьюти-бокс "Сделано в России". На витрине маркетплейса представлены товары, которые отражают достижения современной российской косметической отрасли и экспортного сектора в целом - это гармоничное сочетание традиций, современных технологий и уникального характера. Эти качества российских товаров мы активно продвигаем на международных рынках под брендом "Сделано в России". Для таких современных и высокотехнологичных компаний мы разрабатываем новые инструменты продвижения. Одним из таких форматов стала специальная витрина на платформе Ozon. Это наша первая системная коллаборация с российским маркетплейсом, направленная на развитие экспортного потенциала российских площадок, в частности, на продвижение российских товаров через Ozon на рынках ближнего зарубежья", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Среди товаров, доступных на витрине: крем с биокомпонентами морской фауны российского Дальнего Востока от бренда "Доктор Море", крем для лица Opu с экстрактом опунции, выращенной в горах Красной Поляны, от Краснополянской косметики, очищающая пенка для зубов и десен от Splat, маска для лица с грибным концентратом от бренда Cha U Kao, тушь-бестселлер от Krygina Cosmetics, гиалуроновый гель-патч для кожи вокруг глаз от Librederm, крем для кожи вокруг глаз с муцином улитки от Novosvit, парфюмированное крем-мыло для рук от "Эфко", увлажняющая детокс-сыворотка от Biotime и крем для тела от Perfect4U.Всего же на витрине "Красота создается в России" представлены почти тысяча товаров. Высокое качество и инновационные формулы продуктов подтверждены наличием у компаний сертификата "Сделано в России". Получить его и стать частью программы продвижения национального бренда "Сделано в России" можно на сайте РЭЦ.Чтобы подчеркнуть роль женщин в создании экспортных продуктов и рассказать, кто стоит за их созданием, товарные карточки на витрине оформлены с использованием изображений женщин-руководительниц компаний-производителей или женщин-амбассадоров брендов. В основу дизайн-концепции витрины на Ozon, как и проекта в целом, легли орнаменты производителя изделий народно-художественных промыслов фабрики "Федоскино", которая уже более 200 лет создает шедевры народно-художественных промыслов.О тенденциях российского рынка косметики и особенностях потребления косметических продуктов на рынке России и стран СНГ, а также о запуске витрины "Красота создается в России" рассказала в среду на сессии "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" директор по развитию бизнес-направления Care&Kids в Ozon Яна Головлева."Все женские категории товаров, особенно косметика, - это важный фокус компании в этом году. Сейчас косметика российского производства переживает бум на рынке России и стран ближнего зарубежья - в первую очередь, благодаря успешной реализации этих брендов на маркетплейсе с его 50-миллионной аудиторией. Уверена, что новая витрина, запущенная совместно с Российским экспортным центром, привлечет дополнительное внимание к достижениям российских брендов и сделает их еще более популярными на рынке СНГ, где Ozon инвестирует в развитие инфраструктуры и открытие новых пунктов выдачи заказов. А главное, - позволяет российским производителям безбарьерно выходить на новые рынки и, таким образом, усиливать их экспортный потенциал", - рассказала Головлева.

https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html

https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, дальний восток, вероника никишина, красная поляна, российский экспортный центр (рэц), ozon