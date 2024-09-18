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Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/vershinin-1973479854.html
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных - РИА Новости, 18.09.2024
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич вопросы обеспечения гуманитарных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:55
2024-09-18T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сирия
мирьяна сполярич
сергей вершинин
сергей лавров
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич вопросы обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции, обратив внимание на регулярные провокации Киева, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Продолжилось обсуждение ключевых направлений деятельности МККК в России. Особое внимание уделено обеспечению гуманитарных потребностей мирного населения и защите военнопленных в контексте специальной военной операции. В очередной раз обратили внимание Мирьяны Сполярич на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения со стороны ВСУ норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны так же коснулись вопросов работы МККК по другим региональным направлениям, включая сектор Газа, Сирию, Судан, Мьянму и Афганистан. Ранее во вторник встречу со Сполярич провел и глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе которой он заявил о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами.
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в мире, россия, киев, сирия, мирьяна сполярич, сергей вершинин, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Сирия, Мирьяна Сполярич, Сергей Вершинин, Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, СВО
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных

Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК гумпомощь мирным жителям и армии

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич вопросы обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции, обратив внимание на регулярные провокации Киева, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Продолжилось обсуждение ключевых направлений деятельности МККК в России. Особое внимание уделено обеспечению гуманитарных потребностей мирного населения и защите военнопленных в контексте специальной военной операции. В очередной раз обратили внимание Мирьяны Сполярич на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения со стороны ВСУ норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны так же коснулись вопросов работы МККК по другим региональным направлениям, включая сектор Газа, Сирию, Судан, Мьянму и Афганистан.
Ранее во вторник встречу со Сполярич провел и глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе которой он заявил о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСирияМирьяна СполяричСергей ВершининСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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