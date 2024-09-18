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Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных - РИА Новости, 18.09.2024
Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич вопросы обеспечения гуманитарных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:55
2024-09-18T17:55
2024-09-18T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
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сирия
мирьяна сполярич
сергей вершинин
сергей лавров
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич вопросы обеспечения гуманитарных потребностей мирного населения и защиты военнопленных в контексте специальной военной операции, обратив внимание на регулярные провокации Киева, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Продолжилось обсуждение ключевых направлений деятельности МККК в России. Особое внимание уделено обеспечению гуманитарных потребностей мирного населения и защите военнопленных в контексте специальной военной операции. В очередной раз обратили внимание Мирьяны Сполярич на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения со стороны ВСУ норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что стороны так же коснулись вопросов работы МККК по другим региональным направлениям, включая сектор Газа, Сирию, Судан, Мьянму и Афганистан. Ранее во вторник встречу со Сполярич провел и глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе которой он заявил о нарушении Киевом норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами.
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Вершинин обсудил с главой МККК гуманитарную помощь для военнопленных
Замглавы МИД Вершинин обсудил с главой МККК гумпомощь мирным жителям и армии