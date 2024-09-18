https://ria.ru/20240918/vaktsinatsiya-1973359639.html

Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024

Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье

Более 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:16

2024-09-18T12:16

2024-09-18T12:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье". Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973216642.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк