https://ria.ru/20240918/vaktsinatsiya-1973359639.html
Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024
Свыше 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье
Более 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:16
2024-09-18T12:16
2024-09-18T12:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 210 тысяч детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. Для удобства родителей дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школе или детском садике", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье". Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.
https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973216642.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк