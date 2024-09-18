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Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад - РИА Новости, 18.09.2024
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14:25 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ussuriysk-1973407082.html
Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад
Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад - РИА Новости, 18.09.2024
Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад
Второй пожарный поезд прибыл тушить горящий на площади 3 тысячи "квадратов" склад в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:25
2024-09-18T14:25
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Второй пожарный поезд прибыл тушить горящий на площади 3 тысячи "квадратов" склад в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. Ранее в надзорном ведомстве сообщили агентству, что пожарный поезд тушит склад на площади 3 тысячи "квадратов" в Уссурийске, второй поезд ожидается. "(Прибыл для тушения) второй пожарный поезд. На месте пожара продолжает работу заместитель Уссурийского городского прокурора Алексей Колмаков", - сказал собеседник агентства. В среду МЧС РФ сообщило, что в приморском Уссурийске горит склад со стройматериалами на 3 тысячах квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пять зданий охвачены огнем, пожар локализован, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники.
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973306927.html
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происшествия, уссурийск
Происшествия, Уссурийск
Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад

Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, чтобы тушить крупный пожар на складе

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на складе в Уссурийске
Место пожара на складе в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на складе в Уссурийске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Второй пожарный поезд прибыл тушить горящий на площади 3 тысячи "квадратов" склад в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее в надзорном ведомстве сообщили агентству, что пожарный поезд тушит склад на площади 3 тысячи "квадратов" в Уссурийске, второй поезд ожидается.
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"(Прибыл для тушения) второй пожарный поезд. На месте пожара продолжает работу заместитель Уссурийского городского прокурора Алексей Колмаков", - сказал собеседник агентства.
В среду МЧС РФ сообщило, что в приморском Уссурийске горит склад со стройматериалами на 3 тысячах квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пять зданий охвачены огнем, пожар локализован, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники.
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