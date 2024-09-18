https://ria.ru/20240918/ussuriysk-1973407082.html

Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад

Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад - РИА Новости, 18.09.2024

Второй пожарный поезд прибыл в Уссурийск, где горит склад

Второй пожарный поезд прибыл тушить горящий на площади 3 тысячи "квадратов" склад в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:25

2024-09-18T14:25

2024-09-18T14:25

происшествия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Второй пожарный поезд прибыл тушить горящий на площади 3 тысячи "квадратов" склад в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. Ранее в надзорном ведомстве сообщили агентству, что пожарный поезд тушит склад на площади 3 тысячи "квадратов" в Уссурийске, второй поезд ожидается. "(Прибыл для тушения) второй пожарный поезд. На месте пожара продолжает работу заместитель Уссурийского городского прокурора Алексей Колмаков", - сказал собеседник агентства. В среду МЧС РФ сообщило, что в приморском Уссурийске горит склад со стройматериалами на 3 тысячах квадратных метров. В пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пять зданий охвачены огнем, пожар локализован, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973306927.html

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973295893.html

уссурийск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск