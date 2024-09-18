Рейтинг@Mail.ru
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:51 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973437509.html
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ - РИА Новости, 18.09.2024
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ
СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:51
2024-09-18T15:51
религия
украина
киев
россия
служба безопасности украины
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973338234_0:634:720:1039_1920x0_80_0_0_d2f7d480308cd8bc1bbbc1280fb43bfb.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает в обычном режиме, сообщил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Завершились обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в рамках двух уголовных производств. Сотрудники СБУ осмотрели все помещения монастыря... у двух монахов изъяли личные мобильные телефоны и флеш-накопители... Монастырь работает в штатном режиме", - сказал Чекман. Как сообщает местное издание Liga.net, обыски прошли в рамках уголовного дела "по распространению российской пропаганды". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973338234_0:566:720:1106_1920x0_80_0_0_5b87d91ca459ff48a83abe66262faa32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, служба безопасности украины, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Служба безопасности Украины, Религия
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ

СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ. у двух монахов изъяли телефоны

Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает в обычном режиме, сообщил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Завершились обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в рамках двух уголовных производств. Сотрудники СБУ осмотрели все помещения монастыря... у двух монахов изъяли личные мобильные телефоны и флеш-накопители... Монастырь работает в штатном режиме", - сказал Чекман.
Свято-Успенский Елецкий женский монастырь Черниговской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Македонская церковь раскритиковала украинский закон о запрете УПЦ
13 сентября, 16:45
Как сообщает местное издание Liga.net, обыски прошли в рамках уголовного дела "по распространению российской пропаганды".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Православный крест - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
7 сентября, 09:28
 
РелигияУкраинаКиевРоссияСлужба безопасности УкраиныРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала