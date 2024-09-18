СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ
СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ. у двух монахов изъяли телефоны
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве
Сотрудники СБУ у Свято-Введенского мужского монастыря в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает в обычном режиме, сообщил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Завершились обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в рамках двух уголовных производств. Сотрудники СБУ осмотрели все помещения монастыря... у двух монахов изъяли личные мобильные телефоны и флеш-накопители... Монастырь работает в штатном режиме", - сказал Чекман.
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Как сообщает местное издание Liga.net, обыски прошли в рамках уголовного дела "по распространению российской пропаганды".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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