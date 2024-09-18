https://ria.ru/20240918/ukraina-1973437509.html

СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ

СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ - РИА Новости, 18.09.2024

СБУ обыскала Введенский монастырь УПЦ

СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:51

2024-09-18T15:51

2024-09-18T15:51

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религия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. СБУ в Киеве завершила обыски во Введенском монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), у двух монахов изъяты личные телефоны, обитель работает в обычном режиме, сообщил адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман в видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Завершились обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в рамках двух уголовных производств. Сотрудники СБУ осмотрели все помещения монастыря... у двух монахов изъяли личные мобильные телефоны и флеш-накопители... Монастырь работает в штатном режиме", - сказал Чекман. Как сообщает местное издание Liga.net, обыски прошли в рамках уголовного дела "по распространению российской пропаганды". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, служба безопасности украины, религия