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На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
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14:43 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973413186.html
На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ
На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ
Украинские полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в Полтавской области по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ, им грозит до 8... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:43
2024-09-18T14:43
в мире
полтавская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в Полтавской области по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ, им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба нацполиции страны. "Полицейские Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. За совершенное задержанным грозит до восьми лет за решеткой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. В ведомстве уточнили, что задержанные, чьи имена на указываются, действовали якобы по указанию неизвестного куратора с целью получения вознаграждения. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, полтавская область, вооруженные силы украины, украина
В мире, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ

В Полтавской области задержали двух девушек за поджоги автомобилей военных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в Полтавской области по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ, им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба нацполиции страны.
"Полицейские Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. За совершенное задержанным грозит до восьми лет за решеткой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
В ведомстве уточнили, что задержанные, чьи имена на указываются, действовали якобы по указанию неизвестного куратора с целью получения вознаграждения.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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