https://ria.ru/20240918/ukraina-1973413186.html

На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ

На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

На Украине задержании двух несовершеннолетних за поджоги автомобилей ВСУ

Украинские полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в Полтавской области по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ, им грозит до 8... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:43

2024-09-18T14:43

2024-09-18T14:43

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полтавская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек в Полтавской области по подозрению в поджогах автомобилей военнослужащих ВСУ, им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает в среду пресс-служба нацполиции страны. "Полицейские Полтавской области разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей. За совершенное задержанным грозит до восьми лет за решеткой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. В ведомстве уточнили, что задержанные, чьи имена на указываются, действовали якобы по указанию неизвестного куратора с целью получения вознаграждения. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

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в мире, полтавская область, вооруженные силы украины, украина