https://ria.ru/20240918/ukraina-1973337432.html
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.09.2024
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населённых пунктов, сообщил РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:42
2024-09-18T10:42
2024-09-18T10:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Ещё 19 "прилётов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали восемь населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 47 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в Херсонской области