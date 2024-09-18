https://ria.ru/20240918/ukraina-1973303970.html

СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Взрывы прозвучали в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:10

2024-09-18T02:10

2024-09-18T02:10

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кировоградская область

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россия

дмитрий песков

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Там же через 6 минут сообщили о повторных взрывах в городе. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах на окраине города. Тревога в Кировоградской области звучит с 00.15 по мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/sumy-1973097091.html

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кировоградская область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, в мире