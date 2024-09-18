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В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 18.09.2024 (обновлено: 17:29 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/udar-1973465409.html
В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ
В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ
Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:10
2024-09-18T17:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Для атаки использовались авиационные ракеты, удары нанесли по разведанным целям противника. Затем экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.Личный состав и бронетехника ВСУ уничтожены.Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.
https://ria.ru/20240918/drg-1973315535.html
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Работа экипажей армейской авиации на вертолетах Ка-52м в Курской области
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ

Минобороны: вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
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Для атаки использовались авиационные ракеты, удары нанесли по разведанным целям противника. Затем экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Личный состав и бронетехника ВСУ уничтожены.
Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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