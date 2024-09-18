https://ria.ru/20240918/udar-1973465409.html

В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ

В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

В Курской области вертолеты Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ

Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:10

2024-09-18T17:10

2024-09-18T17:29

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курская область

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Военная авиация нанесла ракетные удары по позициям ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.Для атаки использовались авиационные ракеты, удары нанесли по разведанным целям противника. Затем экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.Личный состав и бронетехника ВСУ уничтожены.Как сообщало Минобороны, за минувшие сутки российские военные ликвидировали в курском приграничье более 400 украинских военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе танк Leopard.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 человек.

https://ria.ru/20240918/drg-1973315535.html

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Работа экипажей армейской авиации на вертолетах Ка-52м в Курской области Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-09-18T17:10 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины