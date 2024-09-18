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Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым" - РИА Новости, 18.09.2024
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10:53 18.09.2024 (обновлено: 11:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/ucheniya-1973340262.html
Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым"
Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым" - РИА Новости, 18.09.2024
Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым"
Масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:53
2024-09-18T11:04
безопасность
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для противодействия проникновению диверсионных групп, возможно блокирование районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В Крыму с 17 сентября проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - сказал Аксенов на видео, размещенном в Telegram-канале. Он отметил, что в ходе учений могут быть полностью блокированы административные районы с досмотровыми мероприятиями. Аксенов просит оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, ситуация находится под полным контролем и управлением.
https://ria.ru/20240917/ucheniya-1973131772.html
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безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым
Безопасность, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым"

Аксенов: учения территориальной обороны "Барс-Крым" идут с 17 сентября

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для противодействия проникновению диверсионных групп, возможно блокирование районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В Крыму с 17 сентября проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - сказал Аксенов на видео, размещенном в Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе учений могут быть полностью блокированы административные районы с досмотровыми мероприятиями. Аксенов просит оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, ситуация находится под полным контролем и управлением.
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