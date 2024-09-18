https://ria.ru/20240918/ucheniya-1973340262.html

Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым"

Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым" - РИА Новости, 18.09.2024

Аксенов рассказал о масштабных учениях "Барс-Крым"

Масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:53

2024-09-18T10:53

2024-09-18T11:04

безопасность

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" совместно с подразделениями министерства обороны РФ проводятся в Крыму с 17 сентября для противодействия проникновению диверсионных групп, возможно блокирование районов полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В Крыму с 17 сентября проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", - сказал Аксенов на видео, размещенном в Telegram-канале. Он отметил, что в ходе учений могут быть полностью блокированы административные районы с досмотровыми мероприятиями. Аксенов просит оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, ситуация находится под полным контролем и управлением.

https://ria.ru/20240917/ucheniya-1973131772.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сергей аксенов (политик), республика крым