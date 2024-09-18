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В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ - РИА Новости, 18.09.2024
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05:57 18.09.2024 (обновлено: 11:15 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html
В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ
В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ - РИА Новости, 18.09.2024
В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ
Работа детсадов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области в среду приостановлена, сообщают власти округа. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:57
2024-09-18T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Работа детсадов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области в среду приостановлена, сообщают власти округа. Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Кроме того, решено частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Позднее администрация Торопецкого муниципального округа на официальной странице во "Вконтакте" сообщила, что для эвакуации жителей организованы автобусы на Базарной площади, эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину. "Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена", - говорится в сообщении Западнодвинского муниципального округа на странице во "Вконтакте".
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происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ

Работу детсадов и школ в Западнодвинском округе Тверской области приостановили

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Тверь и Волгу
Вид на город Тверь и Волгу - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Работа детсадов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области в среду приостановлена, сообщают власти округа.
Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Кроме того, решено частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Позднее администрация Торопецкого муниципального округа на официальной странице во "Вконтакте" сообщила, что для эвакуации жителей организованы автобусы на Базарной площади, эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.
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"Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена", - говорится в сообщении Западнодвинского муниципального округа на странице во "Вконтакте".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествия
 
 
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