https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html

В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ

В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ - РИА Новости, 18.09.2024

В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ

Работа детсадов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области в среду приостановлена, сообщают власти округа. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:57

2024-09-18T05:57

2024-09-18T11:15

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Работа детсадов и школ Западнодвинского муниципального округа в Тверской области в среду приостановлена, сообщают власти округа. Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Кроме того, решено частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар. Позднее администрация Торопецкого муниципального округа на официальной странице во "Вконтакте" сообщила, что для эвакуации жителей организованы автобусы на Базарной площади, эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину. "Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена", - говорится в сообщении Западнодвинского муниципального округа на странице во "Вконтакте".

https://ria.ru/20240910/detsad-1971794934.html

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