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Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией - РИА Новости, 18.09.2024
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09:40 18.09.2024 (обновлено: 09:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/turtsiya-1973325288.html
Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией
Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией - РИА Новости, 18.09.2024
Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией
Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:40
2024-09-18T09:52
экономика
россия
турция
москва
алексей ерхов
владимир путин
в мире
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной промышленности Турции, добыча полезных ископаемых и продажа машинного оборудования, сообщил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972733431.html
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экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов, Владимир Путин, В мире, Санкции в отношении России, Хорошие новости
Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией

Tclira: банковские проблемы между Турцией и Россией затронули многие отрасли

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной промышленности Турции, добыча полезных ископаемых и продажа машинного оборудования, сообщил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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14 сентября, 19:00
"Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", - сказал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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