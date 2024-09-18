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В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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11:02 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/turtsija-1973342950.html
В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане
В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане
Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:02
2024-09-18T11:02
в мире
ливан
израиль
иран
омер челик
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. "Правительство (Биньямина) Нетаньяху настроено на расширение войны, чтобы уйти от международного права и снять давление на него. Оно хочет, чтобы война распространилась на широкую территорию от Ирана до Ливана. Это не имеет ничего общего с защитой Израиля, но связано с политическими расчётами", - сказал Челик журналистам, видео его выступления размещено на его странице в соцсети Х. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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в мире, ливан, израиль, иран, омер челик, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Омер Челик, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане

В Турции назвали подрыв пейджеров попыткой расширения войны в Газе

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
09:39
"Правительство (Биньямина) Нетаньяху настроено на расширение войны, чтобы уйти от международного права и снять давление на него. Оно хочет, чтобы война распространилась на широкую территорию от Ирана до Ливана. Это не имеет ничего общего с защитой Израиля, но связано с политическими расчётами", - сказал Челик журналистам, видео его выступления размещено на его странице в соцсети Х.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджера в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
МИД Ливана обвинил Израиль в кибератаке из-за детонации пейджеров
Вчера, 19:13
 
В миреЛиванИзраильИранОмер ЧеликХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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