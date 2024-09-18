В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане
В Турции назвали подрыв пейджеров попыткой расширения войны в Газе
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
"Правительство (Биньямина) Нетаньяху настроено на расширение войны, чтобы уйти от международного права и снять давление на него. Оно хочет, чтобы война распространилась на широкую территорию от Ирана до Ливана. Это не имеет ничего общего с защитой Израиля, но связано с политическими расчётами", - сказал Челик журналистам, видео его выступления размещено на его странице в соцсети Х.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.