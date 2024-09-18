https://ria.ru/20240918/turtsija-1973342950.html

В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане

В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

В Турции прокомментировали подрыв пейджеров в Ливане

Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:02

2024-09-18T11:02

2024-09-18T11:02

в мире

ливан

израиль

иран

омер челик

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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АНКАРА, 18 сен – РИА Новости. Операция по подрыву пейджеров может быть попыткой расширения войны в Газе от Ирана до Ливана, считает официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли. "Правительство (Биньямина) Нетаньяху настроено на расширение войны, чтобы уйти от международного права и снять давление на него. Оно хочет, чтобы война распространилась на широкую территорию от Ирана до Ливана. Это не имеет ничего общего с защитой Израиля, но связано с политическими расчётами", - сказал Челик журналистам, видео его выступления размещено на его странице в соцсети Х. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973257498.html

ливан

израиль

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, иран, омер челик, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане