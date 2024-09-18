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Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/tulskaya_oblast-1973299733.html
Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА
Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024
Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА
Беспилотник уничтожен над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:53
2024-09-18T00:53
специальная военная операция на украине
тульская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. "В ночь на 18 сентября дежурными средствами министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте.
https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973298995.html
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тульская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Происшествия
Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА

ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Тульской области, повреждений нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.
"В ночь на 18 сентября дежурными средствами министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте.
Расчет зенитного ракетного комплекса Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссияПроисшествия
 
 
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