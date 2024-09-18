https://ria.ru/20240918/tulskaya_oblast-1973299733.html

Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА

Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024

Над Тульской областью уничтожили украинский БПЛА

Беспилотник уничтожен над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:53

2024-09-18T00:53

2024-09-18T00:53

специальная военная операция на украине

тульская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над Тульской областью, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности. "В ночь на 18 сентября дежурными средствами министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте.

https://ria.ru/20240918/bespilotniki-1973298995.html

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тульская область, россия, происшествия