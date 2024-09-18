https://ria.ru/20240918/tsakhal-1973511159.html

ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении

ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении - РИА Новости, 18.09.2024

ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:40

2024-09-18T20:40

2024-09-18T20:40

в мире

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел оценку ситуации в Северном командовании... и одобрил планы наступления и обороны на северном направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/prizyv-1937709809.html

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2024

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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году