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ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении - РИА Новости, 18.09.2024
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20:40 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/tsakhal-1973511159.html
ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении
ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении - РИА Новости, 18.09.2024
ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:40
2024-09-18T20:40
в мире
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел оценку ситуации в Северном командовании... и одобрил планы наступления и обороны на северном направлении", - говорится в сообщении.
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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ утвердил планы действий на ливанском направлении

Генштаб ЦАХАЛ утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации в северном командовании и утвердил планы обороны и наступления на ливанском направлении, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел оценку ситуации в Северном командовании... и одобрил планы наступления и обороны на северном направлении", - говорится в сообщении.
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