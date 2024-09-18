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В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.09.2024
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, а также еще в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T00:04
2024-09-18T00:04
2024-09-18T00:25
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, а также еще в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Винницкой, Черниговской и Черкасской областях объявили в период с 23.13 по 23.36 мск. На Киевскую область тревога распространилась в 23.46.Кроме того, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, она была объявлена в ночь на среду и длится до сих пор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, черкасская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Черкасская область, В мире
В Киевской и еще восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги