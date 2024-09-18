https://ria.ru/20240918/toropets-1973464891.html

Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили

Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили - РИА Новости, 18.09.2024

Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили

Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:06

2024-09-18T17:06

2024-09-18T17:48

тверская область

общество

игорь руденя

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ по ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает администрация Торопецкого муниципального округа."Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением в городе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА. О новой дате и месте проведения спортивного мероприятия будет сообщено дополнительно", - сообщается на странице округа в соцсети "ВКонтакте".Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.Пресс-служба правительства Тверской области сообщила о запрете до 1 октября на посещение лесов и въезд в лесные массивы в Торопецком округе для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА.

https://ria.ru/20240918/les-1973449697.html

тверская область

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Наталья Макарова

тверская область, общество, игорь руденя