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Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили - РИА Новости, 18.09.2024
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17:06 18.09.2024 (обновлено: 17:48 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973464891.html
Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили
Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили - РИА Новости, 18.09.2024
Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили
Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:06
2024-09-18T17:48
тверская область
общество
игорь руденя
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ по ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает администрация Торопецкого муниципального округа."Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением в городе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА. О новой дате и месте проведения спортивного мероприятия будет сообщено дополнительно", - сообщается на странице округа в соцсети "ВКонтакте".Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.Пресс-служба правительства Тверской области сообщила о запрете до 1 октября на посещение лесов и въезд в лесные массивы в Торопецком округе для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240918/les-1973449697.html
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тверская область, общество, игорь руденя
Тверская область, Общество, Игорь Руденя
Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили

Этап "Кросса нации" в Торопце отменили из-за ликвидации последствий атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники забега
Участники забега - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники забега. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ по ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает администрация Торопецкого муниципального округа.
«
"Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением в городе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА. О новой дате и месте проведения спортивного мероприятия будет сообщено дополнительно", - сообщается на странице округа в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
Пресс-служба правительства Тверской области сообщила о запрете до 1 октября на посещение лесов и въезд в лесные массивы в Торопецком округе для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА.
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Вчера, 16:17
 
Тверская областьОбществоИгорь Руденя
 
 
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