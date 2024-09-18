Этап "Кросса нации", который должен был пройти в Торопце, отменили
Этап "Кросса нации" в Торопце отменили из-за ликвидации последствий атаки БПЛА
Участники забега. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением работ по ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщает администрация Торопецкого муниципального округа.
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"Региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс нации", который должен был пройти 21 сентября в Торопце Тверской области, перенесён в связи с проведением в городе работ по ликвидации последствий атаки БПЛА. О новой дате и месте проведения спортивного мероприятия будет сообщено дополнительно", - сообщается на странице округа в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
Пресс-служба правительства Тверской области сообщила о запрете до 1 октября на посещение лесов и въезд в лесные массивы в Торопецком округе для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА.