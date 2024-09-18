https://ria.ru/20240918/toropets-1973384196.html
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T13:27
2024-09-18T15:42
происшествия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "По данным главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано... Полицейскими проводится работа по обеспечению правопорядка в Торопце", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
МЧС: пожаров в Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировано