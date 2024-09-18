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В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров - РИА Новости, 18.09.2024
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13:27 18.09.2024 (обновлено: 15:42 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973384196.html
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров
Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T15:42
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "По данным главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано... Полицейскими проводится работа по обеспечению правопорядка в Торопце", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров

МЧС: пожаров в Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировано

© Фото : Пул69/TelegramСовещание оперативного штаба в Торопце. 18 сентября 2024
Совещание оперативного штаба в Торопце. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пул69/Telegram
Совещание оперативного штаба в Торопце. 18 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"По данным главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано... Полицейскими проводится работа по обеспечению правопорядка в Торопце", - говорится в сообщении.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя (в центре) - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Жители Торопца могут вернуться в город, заявил губернатор Тверской области
Вчера, 13:12
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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