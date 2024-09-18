https://ria.ru/20240918/toropets-1973384196.html

В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров

В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров - РИА Новости, 18.09.2024

В Торопце после атаки украинских БПЛА не зафиксировали пожаров

Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:27

2024-09-18T13:27

2024-09-18T15:42

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожаров в самом городе Торопце Тверской области после атаки украинских БПЛА не зафиксировано, полиция проводит работу по обеспечению правопорядка в городе, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "По данным главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано... Полицейскими проводится работа по обеспечению правопорядка в Торопце", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/toropets-1973378865.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины