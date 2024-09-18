https://ria.ru/20240918/toropets-1973347847.html

Руденя дал поручения по обеспечению порядка в Торопце

Руденя дал поручения по обеспечению порядка в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024

Руденя дал поручения по обеспечению порядка в Торопце

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал ряд поручений по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей после возникновения пожара в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:25

2024-09-18T11:25

2024-09-18T11:25

происшествия

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал ряд поручений по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА в Торопце, сообщила пресс-служба правительства региона. В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. "Губернатор Игорь Руденя провел на месте совещание оперативного штаба… Главой региона дан ряд поручений, в том числе по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что в Торопце ведется ликвидация последствий падения обломков БПЛА и тушение пожара. "Сейчас занимаемся эвакуаций жителей, поддержанием общественного порядка. Все службы работают на территории Торопца. Это сегодня общая работа", - цитирует Руденю его пресс-служба.

https://ria.ru/20240918/toropets-1973330475.html

https://ria.ru/20240918/toropets-1973308019.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь руденя