https://ria.ru/20240918/toropets-1973330475.html

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце

Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи после атаки БПЛА в Торопце, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:13

2024-09-18T10:13

2024-09-18T11:12

происшествия

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи после атаки БПЛА в Торопце, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. "В городе Торопце Тверской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. И.о. прокурора Тверской области Евгением Денисовым взяты на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи. В этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами", - сообщила прокуратура. Отмечается, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия, телефон: 8-910-531-91-00.

https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html

https://ria.ru/20240918/toropets-1973308019.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь руденя