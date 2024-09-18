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Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024
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10:13 18.09.2024 (обновлено: 11:12 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/toropets-1973330475.html
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце - РИА Новости, 18.09.2024
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце
Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи после атаки БПЛА в Торопце, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:13
2024-09-18T11:12
происшествия
игорь руденя
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи после атаки БПЛА в Торопце, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. "В городе Торопце Тверской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. И.о. прокурора Тверской области Евгением Денисовым взяты на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи. В этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами", - сообщила прокуратура. Отмечается, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия, телефон: 8-910-531-91-00.
https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html
https://ria.ru/20240918/toropets-1973308019.html
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происшествия, игорь руденя
Происшествия, Игорь Руденя
Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в Торопце

Прокуратура контролирует оказание помощи жителям Торопца после атаки БПЛА

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Прокуратура Тверской области контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи после атаки БПЛА в Торопце, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
06:06
"В городе Торопце Тверской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. И.о. прокурора Тверской области Евгением Денисовым взяты на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи. В этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами", - сообщила прокуратура.
Отмечается, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия, телефон: 8-910-531-91-00.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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04:10
 
ПроисшествияИгорь Руденя
 
 
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