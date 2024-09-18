https://ria.ru/20240918/svo-1973496932.html

Российские группировки за сутки отразили 17 контратак ВСУ

Российские группировки за сутки отразили 17 контратак ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Российские группировки за сутки отразили 17 контратак ВСУ

Российские группировки войск за сутки нанесли поражение формированиям противника, продолжали продвижение вглубь его обороны, улучшили тактическое положение,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:15

2024-09-18T19:15

2024-09-18T19:15

специальная военная операция на украине

безопасность

справки

николаевская область

владимир зеленский

вячеслав гладков

клаудия шейнбаум

f-16

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские группировки войск за сутки нанесли поражение формированиям противника, продолжали продвижение вглубь его обороны, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи, а также отразили 17 контратак, ВСУ потеряли до 2060 человек, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду. В российском оборонном ведомстве сообщили также, что украинские войска лишились трех боевых бронированных машин "Казак", двух БМП, в том числе одной Marder производства ФРГ, бронетранспортера М113 производства США, гаубиц М198 и М777 производства США, трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", орудия М119 производства США, орудия L-119 и гаубицы FH-70 производства Великобритании, двух гаубиц Д-30, противотанковой пушки "Рапира". Кроме того, Киев потерял пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки беспилотников. ПВО сбила 13 реактивных снарядов HIMARS производства США и 66 беспилотников самолетного типа. Сорвали атаки и попытки прорватьсяВ отдельной сводке российского военного ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области говорится, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, отразили четыре атаки и сорвали попытки атак. В результате ВСУ потеряли до 40 человек, восемь были взяты в плен. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии были отражены четыре попытки украинских войск прорваться через границу в направлении Весёлого и Медвежьего. Противник потерял до 70 человек, два танка, в том числе один Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь бронемашин, артиллерийское орудие и автомобиль. Авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники украинских бригад. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам украинских бригад. Общие потери ВСУ в регионе за сутки составили более 400 военнослужащих два танка, пять БМП, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей. Всего с начала боевых действий на курском направлении Киев лишился здесь более 14600 военнослужащих. По мирнымПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в среду украинские войска дважды обстреливали Донецк и выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, а также обстреляли Горловку тремя аналогичными снарядами и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки украинские военнослужащие атаковали 28 населенных пунктов в регионе. Было выпущено 114 снарядов и зафиксированы 18 атак с использованием беспилотников. Также Гладков сообщил о повреждении купола, фасада и остекления храма в селе Муром Шебекинского округа. ПроигнорировалиБразильская газета Folha de S.Paulo сообщила в среду, что Владимир Зеленский отменил встречу с лидерами стран Латинской Америки, которая должна была состояться в Нью-Йорке, из-за малого числа участников, согласившихся принять его приглашение. По данным издания, в конце августа украинское правительство направило президентам латиноамериканских стран приглашения на мероприятие высокого уровня параллельно сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 24 сентября. Команда Зеленского хотела побудить страны региона активно участвовать в реализации так называемой украинской "формулы мира". Кроме того, Клаудия Шейнбаум, которая вступит в должность президента Мексики 1 октября, отреагировала на планы Зеленского, который ранее в интервью газете Excelsior выразил надежду на ее официальный визит на Украину. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о такой возможности, она сказала, что не намерена много путешествовать, потому что ее зона ответственности находится внутри страны. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Киеву Западом истребителях F-16. По его словам, которые приводит американский журнал Air & Space Forces Magazine, украинских пилотов не пошлют на самые рискованные миссии, а союзники Киева не могут достаточно быстро обучать их управлению F-16. Удары и взрывыВ среду украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Кропивницкий, в пригороде Днепропетровска, в Киевской и Полтавской областях, в Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. В Сумской областной военной администрации сообщили о том, что атаке подверглись энергетические объекты города. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что два удара были зафиксированы в Николаевской области.

https://ria.ru/20240421/tsekh-1941334228.html

https://ria.ru/20240723/svo-1961438511.html

https://ria.ru/20240523/spetsoperatsiya-1947872187.html

https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963721819.html

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безопасность, справки, николаевская область, владимир зеленский, вячеслав гладков, клаудия шейнбаум, f-16, сво