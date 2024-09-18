https://ria.ru/20240918/svo-1973401831.html

ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 18.09.2024

ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков и 23 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:12

2024-09-18T14:12

2024-09-18T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков и 23 единиц бронетехники, в том числе два танка, из них один танк Leopard, пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк "Леопард", пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область