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ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 18.09.2024
ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков и 23 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:12
2024-09-18T14:12
2024-09-18T14:26
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 400 украинских боевиков и 23 единиц бронетехники, в том числе два танка, из них один танк Leopard, пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк "Леопард", пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ потеряли 400 военных в Курской области за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли 400 военных и два танка в Курской области за сутки