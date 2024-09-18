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Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/svo-1973348756.html
Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:30
2024-09-18T11:30
специальная военная операция на украине
россия
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе Урожайного, Степного и Новорайского на правобережье Днепра в Херсонской области. Отмечается, что удары наносились по заранее разведанным целям. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение живой силы противника в пунктах временной дислокации. На кадрах видны взрывы после попадания боеприпасов.
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россия
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Авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ с применением ФАБ в Херсонской области
Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе населенных пунктов Урожайное, Степное и Новорайское на правобережье Днепра в Херсонской области. Удары наносились по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение живой силы противника в указанных ПВД.
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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны показало кадры нанесения ударов по пунктам временной дислокации ВСУ

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе Урожайного, Степного и Новорайского на правобережье Днепра в Херсонской области.
Отмечается, что удары наносились по заранее разведанным целям. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение живой силы противника в пунктах временной дислокации.
На кадрах видны взрывы после попадания боеприпасов.
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