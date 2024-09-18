https://ria.ru/20240918/svo-1973348756.html

Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Минобороны показало кадры ударов по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:30

2024-09-18T11:30

2024-09-18T11:30

специальная военная операция на украине

россия

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе Урожайного, Степного и Новорайского на правобережье Днепра в Херсонской области. Отмечается, что удары наносились по заранее разведанным целям. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение живой силы противника в пунктах временной дислокации. На кадрах видны взрывы после попадания боеприпасов.

https://ria.ru/20240807/iskander-1964750887.html

россия

днепр (город)

херсонская область

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Авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ с применением ФАБ в Херсонской области Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в районе населенных пунктов Урожайное, Степное и Новорайское на правобережье Днепра в Херсонской области. Удары наносились по заранее разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с УМПК. Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение живой силы противника в указанных ПВД. 2024-09-18T11:30 true PT0M20S

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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины