https://ria.ru/20240918/svo-1973345634.html

В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар

В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 18.09.2024

В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар

Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:17

2024-09-18T11:17

2024-09-18T11:51

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз."На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попали", - сказал Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что электричество и вода подаются жителям города практически без перебоев.

https://ria.ru/20240917/energodar-1973223208.html

энергодар

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вооруженные силы украины, в мире, энергодар, сво