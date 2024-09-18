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В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 18.09.2024 (обновлено: 11:51 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/svo-1973345634.html
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 18.09.2024
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар
Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:17
2024-09-18T11:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
энергодар
сво
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз."На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попали", - сказал Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что электричество и вода подаются жителям города практически без перебоев.
https://ria.ru/20240917/energodar-1973223208.html
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вооруженные силы украины, в мире, энергодар, сво
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Энергодар, СВО
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар

В Энергодаре сообщили о более чем десяти прилетах в среду, основная часть сбита

© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция Луч в Энергодаре, атакованная украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попали", - сказал Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что электричество и вода подаются жителям города практически без перебоев.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЭнергодарСВО
 
 
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