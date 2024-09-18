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В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 18.09.2024
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар
Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:17
2024-09-18T11:17
2024-09-18T11:51
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз."На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попали", - сказал Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что электричество и вода подаются жителям города практически без перебоев.
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вооруженные силы украины, в мире, энергодар, сво
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Энергодар, СВО
В среду зафиксировали более десяти прилетов дронов ВСУ на Энергодар
В Энергодаре сообщили о более чем десяти прилетах в среду, основная часть сбита
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 10 прилётов дронов ВСУ на Энергодар зафиксированы в среду, основная часть была сбита, пострадавших в результате массовой атаки нет, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попали", - сказал Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что электричество и вода подаются жителям города практически без перебоев.