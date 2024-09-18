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Более 50 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала 2024 года - РИА Новости, 18.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
18:14 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/svetofor--1973484000.html
Более 50 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала 2024 года
Более 50 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала 2024 года - РИА Новости, 18.09.2024
Более 50 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала 2024 года
Специалисты отремонтировали более 50 светофоров в Московской области с начала года. Работы провели в 24 городских округах, сообщил 360.ru. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:14
2024-09-18T18:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 50 светофоров в Московской области с начала года. Работы провели в 24 городских округах, сообщил 360.ru.По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, старое оборудование заменили более чем на 40 дорогах. Еще планируется модернизировать порядка 30 светофорных объектов.После ремонта некоторые светофоры получат удаленное управление. Отмечается, что больше всего объектов отремонтировали в Раменском округе. Новые светофоры появились на перекрестке улиц Чугунова и Левашова, на Северном шоссе, на Егорьевском шоссе и в других местах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 50 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала 2024 года

© Медиасток ПодмосковьяСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Медиасток Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Специалисты отремонтировали более 50 светофоров в Московской области с начала года. Работы провели в 24 городских округах, сообщил 360.ru.
По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, старое оборудование заменили более чем на 40 дорогах. Еще планируется модернизировать порядка 30 светофорных объектов.
После ремонта некоторые светофоры получат удаленное управление. Отмечается, что больше всего объектов отремонтировали в Раменском округе. Новые светофоры появились на перекрестке улиц Чугунова и Левашова, на Северном шоссе, на Егорьевском шоссе и в других местах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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