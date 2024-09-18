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ФСВТС соболезнует в связи со смертью корреспондента РИА Новости Сураева
ФСВТС соболезнует в связи со смертью корреспондента РИА Новости Сураева - РИА Новости, 18.09.2024
ФСВТС соболезнует в связи со смертью корреспондента РИА Новости Сураева
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России выразила соболезнования семье и коллегам корреспондента редакции Силовых ведомств РИА... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:04
2024-09-18T22:04
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России выразила соболезнования семье и коллегам корреспондента редакции Силовых ведомств РИА Новости Ивана Сураева, который скончался после тяжелой болезни на 33 году жизни. "Нашу пресс-службу и Ивана связывали много проектов. В тесном сотрудничестве были подготовлены интервью руководства ФСВТС России и многочисленные информационные сообщения по теме ВТС. Мы высоко ценили Ивана как компетентного и опытного, несмотря на свою молодость, журналиста. Знали его как отзывчивого и доброго человека. Светлый образ Ивана навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме. Иван пришел работать в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО, в основном освещал работу оборонно-промышленного комплекса России, сферу ВТС и министерство обороны, но всегда был готов взяться за другие редакционные темы своей и других редакций. Неоднократно работал в условиях с риском для жизни и здоровья, на городских беспорядках и в ходе операций правоохранительных органов, выезжал в опасные командировки, в том числе в Латинскую Америку для освещения ситуации в период переворота в Венесуэле в 2019 году. За время работы в агентстве РИА Новости, в Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня", Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений. Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал.
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Россия, РИА Новости, Общество
ФСВТС соболезнует в связи со смертью корреспондента РИА Новости Сураева
ФСВТС соболезнует семье и коллегам корреспондента РИА Новости Сураева
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России выразила
соболезнования семье и коллегам корреспондента редакции Силовых ведомств РИА Новости Ивана Сураева, который скончался после тяжелой болезни на 33 году жизни.
"Нашу пресс-службу и Ивана связывали много проектов. В тесном сотрудничестве были подготовлены интервью руководства ФСВТС России и многочисленные информационные сообщения по теме ВТС. Мы высоко ценили Ивана как компетентного и опытного, несмотря на свою молодость, журналиста. Знали его как отзывчивого и доброго человека. Светлый образ Ивана навсегда останется в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Иван пришел работать в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО, в основном освещал работу оборонно-промышленного комплекса России, сферу ВТС и министерство обороны, но всегда был готов взяться за другие редакционные темы своей и других редакций. Неоднократно работал в условиях с риском для жизни и здоровья, на городских беспорядках и в ходе операций правоохранительных органов, выезжал в опасные командировки, в том числе в Латинскую Америку для освещения ситуации в период переворота в Венесуэле в 2019 году.
За время работы в агентстве РИА Новости, в Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня", Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений.
Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал.