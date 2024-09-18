https://ria.ru/20240918/sumy-1973449806.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в среду в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:17

2024-09-18T16:17

2024-09-18T16:17

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале телеканала.. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Сумской и в Харьковской областях звучит более полутора часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

сумская область

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