https://ria.ru/20240918/sumy-1973449806.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в среду в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:17
2024-09-18T16:17
2024-09-18T16:17
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале телеканала.. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Сумской и в Харьковской областях звучит более полутора часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв