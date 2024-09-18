https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках - РИА Новости, 18.09.2024
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках
Суд в Москве посчитал законным арест счетов умершего в июле в СИЗО Игоря Котельникова - фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T04:56
2024-09-18T04:56
2024-09-18T04:57
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд в Москве посчитал законным арест счетов умершего в июле в СИЗО Игоря Котельникова - фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, а также счетов его сына, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Дело было возбуждено по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой. "Постановление о наложение ареста на денежные средства, размещенные на счетах, оставить без изменения", - говорится в материалах. Речь идет о 10 счетах Котельникова, которые он открыл в одном из российских банков. Также под арестом, как говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, находятся счета и его сына. На момент ареста счетов, по данным правоохранительных органов, гражданских исков подано не было, но они могут появиться в любой момент следствия.
https://ria.ru/20240917/sud-1973243281.html
https://ria.ru/20240918/pentkhaus-1973308680.html
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происшествия
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках
Суд счел законным арест счетов умершего фигуранта дела о сухпайках для ВС России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Суд в Москве посчитал законным арест счетов умершего в июле в СИЗО Игоря Котельникова - фигуранта дела о хищении 1,3 миллиарда рублей при поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, а также счетов его сына, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Дело было возбуждено по факту присвоения денежных средств Минобороны РФ на общую сумму не менее 1,3 миллиарда рублей организованной группой.
"Постановление о наложение ареста на денежные средства, размещенные на счетах, оставить без изменения", - говорится в материалах.
Речь идет о 10 счетах Котельникова, которые он открыл в одном из российских банков. Также под арестом, как говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, находятся счета и его сына. На момент ареста счетов, по данным правоохранительных органов, гражданских исков подано не было, но они могут появиться в любой момент следствия.