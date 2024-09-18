Рейтинг@Mail.ru
Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html
Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона
Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона - РИА Новости, 18.09.2024
Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона
Арбитражный суд Москвы по иску владелицы салона красоты и бьюти-блогера из Омска Арины Чумак, требовавшей взыскать с блогера Лерчек (Валерия Чекалина) более 1... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:06
2024-09-18T20:06
валерия чекалина
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_0:118:1965:1223_1920x0_80_0_0_d07c40abaa2f6fb09b962e75bd5d1ea9.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску владелицы салона красоты и бьюти-блогера из Омска Арины Чумак, требовавшей взыскать с блогера Лерчек (Валерия Чекалина) более 1 миллиона рублей за консультации по бизнесу, которыми она осталась недовольна, взыскал с ответчицы только чуть более 4 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, взысканная сумма – это проценты за пользование чужими денежными средствами, в остальной части суд требования отклонил. Представитель Чумак сообщила в суде, что в первый же день после заключения договора на премиальную программу консультаций по бизнесу ее клиентка поняла, что заявленным целям это не соответствует, вместо рассмотрения нюансов предпринимательской деятельности "было приятное общение, чаепитие". Истец посчитал это услугами ненадлежащего качества, ответчик предложил расторгнуть договор. Из оплаченных 1,8 миллиона рублей Чекалина вернула ещё до подачи иска 800 тысяч за неоказанные услуги. После этого Чумак обратилась в суд. Представители Чекалиной возразили, что после того, как блогер запросила обратную связь о том, как прошла первая встреча, ответа от Чумак не поступило, к тому же она внесла оплату за следующую консультацию. Суть их заключалась в проведении так называемого мастермайнда для предпринимателей с доходом от одного миллиона рублей в месяц. Также после каждой консультации участники подписывали акт выполненных работ. По окончании заседания суда представитель Чумак заявила РИА Новости, что сторона истца намерена подать апелляцию. Представитель Чекалиной осталась довольна решением. "Для бизнеса это – победа", - сказала она. Ранее против Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задолженности уголовные дела прекратили. Через некоторое время Лерчек обратилась в столичный суд с заявлением о разводе, в конце мая стало известно, что они развелись в досудебном порядке.
https://radiosputnik.ru/20240628/lerchek-1956125404.html
https://ria.ru/20240421/chekalina-1941343646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885491945_144:0:1965:1366_1920x0_80_0_0_38e598a3b7766a3964e88b8df905dd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерия чекалина, происшествия, россия
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия
Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона

Суд взыскал с Лерчек 4 тысячи рублей по иску бьюти-блогера из Омска на миллион

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek)
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску владелицы салона красоты и бьюти-блогера из Омска Арины Чумак, требовавшей взыскать с блогера Лерчек (Валерия Чекалина) более 1 миллиона рублей за консультации по бизнесу, которыми она осталась недовольна, взыскал с ответчицы только чуть более 4 тысяч рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, взысканная сумма – это проценты за пользование чужими денежными средствами, в остальной части суд требования отклонил.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
У блогера Лерчек – новый 12-миллионный долг, пишут СМИ
28 июня, 14:49
Представитель Чумак сообщила в суде, что в первый же день после заключения договора на премиальную программу консультаций по бизнесу ее клиентка поняла, что заявленным целям это не соответствует, вместо рассмотрения нюансов предпринимательской деятельности "было приятное общение, чаепитие".
Истец посчитал это услугами ненадлежащего качества, ответчик предложил расторгнуть договор. Из оплаченных 1,8 миллиона рублей Чекалина вернула ещё до подачи иска 800 тысяч за неоказанные услуги. После этого Чумак обратилась в суд.
Представители Чекалиной возразили, что после того, как блогер запросила обратную связь о том, как прошла первая встреча, ответа от Чумак не поступило, к тому же она внесла оплату за следующую консультацию. Суть их заключалась в проведении так называемого мастермайнда для предпринимателей с доходом от одного миллиона рублей в месяц. Также после каждой консультации участники подписывали акт выполненных работ.
По окончании заседания суда представитель Чумак заявила РИА Новости, что сторона истца намерена подать апелляцию. Представитель Чекалиной осталась довольна решением. "Для бизнеса это – победа", - сказала она.
Ранее против Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задолженности уголовные дела прекратили. Через некоторое время Лерчек обратилась в столичный суд с заявлением о разводе, в конце мая стало известно, что они развелись в досудебном порядке.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Компания Лерчек выплатит 22,5 миллиона рублей за логистические услуги
21 апреля, 14:24
 
Валерия ЧекалинаПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала