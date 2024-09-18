https://ria.ru/20240918/sud-1973504313.html

Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона

Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона - РИА Новости, 18.09.2024

Бьюти-блогер отсудила у Лерчек четыре тысячи рублей вместо миллиона

Арбитражный суд Москвы по иску владелицы салона красоты и бьюти-блогера из Омска Арины Чумак, требовавшей взыскать с блогера Лерчек (Валерия Чекалина) более 1... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:06

валерия чекалина

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску владелицы салона красоты и бьюти-блогера из Омска Арины Чумак, требовавшей взыскать с блогера Лерчек (Валерия Чекалина) более 1 миллиона рублей за консультации по бизнесу, которыми она осталась недовольна, взыскал с ответчицы только чуть более 4 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, взысканная сумма – это проценты за пользование чужими денежными средствами, в остальной части суд требования отклонил. Представитель Чумак сообщила в суде, что в первый же день после заключения договора на премиальную программу консультаций по бизнесу ее клиентка поняла, что заявленным целям это не соответствует, вместо рассмотрения нюансов предпринимательской деятельности "было приятное общение, чаепитие". Истец посчитал это услугами ненадлежащего качества, ответчик предложил расторгнуть договор. Из оплаченных 1,8 миллиона рублей Чекалина вернула ещё до подачи иска 800 тысяч за неоказанные услуги. После этого Чумак обратилась в суд. Представители Чекалиной возразили, что после того, как блогер запросила обратную связь о том, как прошла первая встреча, ответа от Чумак не поступило, к тому же она внесла оплату за следующую консультацию. Суть их заключалась в проведении так называемого мастермайнда для предпринимателей с доходом от одного миллиона рублей в месяц. Также после каждой консультации участники подписывали акт выполненных работ. По окончании заседания суда представитель Чумак заявила РИА Новости, что сторона истца намерена подать апелляцию. Представитель Чекалиной осталась довольна решением. "Для бизнеса это – победа", - сказала она. Ранее против Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании денег. После погашения задолженности уголовные дела прекратили. Через некоторое время Лерчек обратилась в столичный суд с заявлением о разводе, в конце мая стало известно, что они развелись в досудебном порядке.

https://radiosputnik.ru/20240628/lerchek-1956125404.html

https://ria.ru/20240421/chekalina-1941343646.html

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валерия чекалина, происшествия, россия