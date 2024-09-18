https://ria.ru/20240918/su-34-1973309429.html

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 18.09.2024

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:07

2024-09-18T05:07

2024-09-18T05:07

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240918/minoborony-1973309299.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34