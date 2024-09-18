https://ria.ru/20240918/starmer-1973438038.html

Супруга Стармера посетила концерты Тейлор Свифт бесплатно, узнали СМИ

Супруга Стармера посетила концерты Тейлор Свифт бесплатно, узнали СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Супруга Стармера посетила концерты Тейлор Свифт бесплатно, узнали СМИ

Доноры британской Лейбористской партии, которую представляет премьер-министр страны Кир Стармер, оплатили билеты, по которым его супруга Виктория смогла дважды... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:57

2024-09-18T15:57

2024-09-18T18:28

кир стармер

тейлор свифт (певица)

великобритания

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Доноры британской Лейбористской партии, которую представляет премьер-министр страны Кир Стармер, оплатили билеты, по которым его супруга Виктория смогла дважды за лето бесплатно посетить концерты американской исполнительницы Тейлор Свифт на лондонском стадионе Уэмбли, сообщает газета Telegraph. "Леди Стармер приняла два бесплатных билета стоимостью сотни фунтов каждый, чтобы увидеть Тейлор Свифт этим летом", - пишет СМИ. При этом билет на концерт 15 августа, на котором была супруга премьера, до сих пор не отображаются в его декларации о полученных от доноров подарках. На Даунинг-стрит в свою очередь заявляют, что билеты на 15 августа были внесены в реестр. Первый концерт она посетила вместе со своим супругом 21 июня. Согласно декларации, чета получила от Английской премьер-лиги четыре билета стоимостью 4 тысячи фунтов стерлингов. Кроме того, на летние концерты поп-исполнительницы по билетам от доноров ходили члены правительства, включая министра здравоохранения Уэза Стритинга, министра образования Бриджет Филлипсон и министра культуры Лизу Нэнди. Вместе с другими сотрудниками правительства общая стоимость полученных ими билетов составляет более 9 тысяч фунтов, сказано в статье. Ранее газета Times сообщила, что Стармеру может грозить расследование из-за незадекларированных покупок одежды его жене Виктории финансовым донором Лейбористской партии - членом палаты лордов и мультимиллионером Вахидом Алли. Он покрывал супруге Стармера расходы, в том числе на личного консультанта по покупкам и одежду, причем как до назначения Стармера премьером, так и после. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что расследование премьеру не грозит. В реестре финансовых интересов публикуется информация о заработной плате парламентариев, а также о получаемых ими подарках и привилегиях, которые, по мнению других, могли бы повлиять на высказывания или работу депутата. Члены парламента обязаны регистрировать любые изменения в доходах и информацию о полученных ими привилегиях в течение 28 дней.

https://ria.ru/20240915/britaniya-1972767702.html

https://ria.ru/20240825/starmer-1968305677.html

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кир стармер, тейлор свифт (певица), великобритания