https://ria.ru/20240918/stantsiya-1973361781.html
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink - РИА Новости, 18.09.2024
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink
Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:25
2024-09-18T12:25
2024-09-18T12:28
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, используемую боевиками ВСУ в Черниговской области", - говорится в сообщении.Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания произошло возгорание опорного пункта украинских националистов, а затем дальнейшее полное выгорание территории размещения противника и станции спутниковой связи Starlink.
https://ria.ru/20240918/ekspert-1973361159.html
черниговская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink
В Черниговской области уничтожили станцию Starlink, используемую ВСУ