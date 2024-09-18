https://ria.ru/20240918/stantsiya-1973361781.html

В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink

В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink - РИА Новости, 18.09.2024

В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink

Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:25

2024-09-18T12:25

2024-09-18T12:28

специальная военная операция на украине

черниговская область

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, используемую боевиками ВСУ в Черниговской области", - говорится в сообщении.Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания произошло возгорание опорного пункта украинских националистов, а затем дальнейшее полное выгорание территории размещения противника и станции спутниковой связи Starlink.

https://ria.ru/20240918/ekspert-1973361159.html

черниговская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черниговская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность