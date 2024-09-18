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В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 18.09.2024 (обновлено: 12:28 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/stantsiya-1973361781.html
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink - РИА Новости, 18.09.2024
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink
Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:25
2024-09-18T12:28
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, используемую боевиками ВСУ в Черниговской области", - говорится в сообщении.Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания произошло возгорание опорного пункта украинских националистов, а затем дальнейшее полное выгорание территории размещения противника и станции спутниковой связи Starlink.
https://ria.ru/20240918/ekspert-1973361159.html
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черниговская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Черниговской области уничтожили станцию связи Starlink

В Черниговской области уничтожили станцию Starlink, используемую ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уничтожена станция спутниковой связи Starlink, используемая боевиками ВСУ в Черниговской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
"Росгвардейцы уничтожили станцию спутниковой связи Starlink, используемую боевиками ВСУ в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Операторы БПЛА нанесли прицельный удар при помощи дрона с зажигательными боеприпасами, уточнили в ведомстве. В результате точного попадания произошло возгорание опорного пункта украинских националистов, а затем дальнейшее полное выгорание территории размещения противника и станции спутниковой связи Starlink.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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