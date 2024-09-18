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США могут стать соучастниками теракта в Ливане, считает Слуцкий - РИА Новости, 18.09.2024
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17:50 18.09.2024 (обновлено: 17:54 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/ssha-1973478827.html
США могут стать соучастниками теракта в Ливане, считает Слуцкий
США могут стать соучастниками теракта в Ливане, считает Слуцкий - РИА Новости, 18.09.2024
США могут стать соучастниками теракта в Ливане, считает Слуцкий
В случае, если подтвердится связь Моссад с серией взрывов пейджеров в Ливане, Соединенные Штаты станут соучастниками преступления, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:50
2024-09-18T17:54
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В случае, если подтвердится связь Моссад с серией взрывов пейджеров в Ливане, Соединенные Штаты станут соучастниками преступления, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии. "США не причастны к детонации пейджеров в Ливане и собирают информацию о случившемся, заявил Блинкен. Возможно. Но лишь в той части, что не закладывали взрывчатку лично сами своими руками. Если подтвердится связь Моссад с серией взрывов пейджеров в Ливане, Соединенные Штаты станут соучастниками преступления", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что по ливанскому кейсу должно быть проведено всестороннее расследование с осуждением теракта со стороны всего мирового сообщества. Он отметил, что США напрямую способствовали созданию атмосферы насилия и вседозволенности во многих регионах мира.
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в мире, ливан, россия, израиль, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, мария захарова, госдума рф, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Мария Захарова, Госдума РФ, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
США могут стать соучастниками теракта в Ливане, считает Слуцкий

Слуцкий: если подтвердится связь Моссада с взрывами, США станут соучастниками

© AP Photo / Hussein MallaРаненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В случае, если подтвердится связь Моссад с серией взрывов пейджеров в Ливане, Соединенные Штаты станут соучастниками преступления, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах", власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
"США не причастны к детонации пейджеров в Ливане и собирают информацию о случившемся, заявил Блинкен. Возможно. Но лишь в той части, что не закладывали взрывчатку лично сами своими руками. Если подтвердится связь Моссад с серией взрывов пейджеров в Ливане, Соединенные Штаты станут соучастниками преступления", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.
Слуцкий считает, что по ливанскому кейсу должно быть проведено всестороннее расследование с осуждением теракта со стороны всего мирового сообщества.
Он отметил, что США напрямую способствовали созданию атмосферы насилия и вседозволенности во многих регионах мира.
Кадр видео детонации пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Венгрии проверят причастность местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане
Вчера, 14:51
 
В миреЛиванРоссияИзраильЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковМария ЗахароваГосдума РФХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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