https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973424493.html

"Внезапно рухнет". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Внезапно рухнет". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 18.09.2024

"Внезапно рухнет". На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:19

2024-09-18T15:19

2024-09-18T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

торецк

артемовск

александр сырский

вооруженные силы украины

владимир зеленский

авдеевка

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские войска вряд ли смогут удержать оборону в Торецке и Часовом Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинское сопротивление в Часовом Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года, и станет ясно, что украинцы больше не в состоянии продолжать оборону в этих местах", — отметил он.По словам эксперта, в результате эти территории перейдут под контроль российских войск. При этом Меркурис добавил, что ситуация на поле боя, в целом, продолжает развиваться все в более быстром темпе."Это явно приведет к украинскому военному коллапсу в какой-то момент, возможно, в ближайшие пару месяцев", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка Донецкой Народной Республики.Владимир Зеленский 1 сентября заявил, что из-за активных боевых действий российской армии на Краматорском, Купянском и Торецком направлениях сложилась непростая ситуация для ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе.

https://ria.ru/20240918/vooruzhenie-1973349533.html

https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html

торецк

артемовск

авдеевка

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в мире, торецк, артемовск, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, авдеевка