https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973402869.html

Минобороны оценили потери ВСУ за время боевых действия в Курской области

Минобороны оценили потери ВСУ за время боевых действия в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Минобороны оценили потери ВСУ за время боевых действия в Курской области

ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 14600 военнослужащих, 121 танк, 28 пусковых установок РСЗО, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:16

2024-09-18T14:16

2024-09-18T14:26

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

безопасность

технологии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 14600 военнослужащих, 121 танк, 28 пусковых установок РСЗО, сообщило в среду Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14600 военнослужащих, 121 танков, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, безопасность, технологии, сша