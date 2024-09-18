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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 18.09.2024 (обновлено: 14:22 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973401653.html
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:12
2024-09-18T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 человек, восемь сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Также за прошедшие сутки были отражены четыре контратаки противника в направлении Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорваны попытки атак противника в направлении Ольговки и Борков."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: в Курской области отразили 4 контратаки и сорвали 2 попытки атак ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан"
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 человек, восемь сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Также за прошедшие сутки были отражены четыре контратаки противника в направлении Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорваны попытки атак противника в направлении Ольговки и Борков.
"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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