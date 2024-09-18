https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973401653.html

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024

Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:12

2024-09-18T14:12

2024-09-18T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316194_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79167533e467fe7ed54d39393ed4ba53.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 человек, восемь сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Также за прошедшие сутки были отражены четыре контратаки противника в направлении Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорваны попытки атак противника в направлении Ольговки и Борков."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)