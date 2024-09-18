Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Минобороны: в Курской области отразили 4 контратаки и сорвали 2 попытки атак ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан"
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским войскам, пытающимся вторгнуться в Курскую область, отразила четыре контратаки и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 человек, восемь сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Также за прошедшие сутки были отражены четыре контратаки противника в направлении Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорваны попытки атак противника в направлении Ольговки и Борков.
"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, 8 человек взяты в плен, уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль", - добавили в Минобороны РФ.
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