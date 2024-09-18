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Группировка "Запад" тактическое улучшила положение - РИА Новости, 18.09.2024
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Группировка "Запад" тактическое улучшила положение
Группировка "Запад" тактическое улучшила положение - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Запад" тактическое улучшила положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:50
2024-09-18T12:50
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". "Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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сша, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" тактическое улучшила положение

Минобороны: группа "Запад" отразила четыре атаки и уничтожила до 610 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
"Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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