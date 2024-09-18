https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973369999.html

Группировка "Запад" тактическое улучшила положение

Группировка "Запад" тактическое улучшила положение - РИА Новости, 18.09.2024

Группировка "Запад" тактическое улучшила положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:50

2024-09-18T12:50

2024-09-18T12:50

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". "Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240918/vooruzhenie-1973349533.html

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972840322.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность