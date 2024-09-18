Группировка "Запад" тактическое улучшила положение
Минобороны: группа "Запад" отразила четыре атаки и уничтожила до 610 военных ВСУ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки ВСУ, уничтожили четыре склада боеприпасов, Украина потеряла до 610 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
"Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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