https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973328851.html
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет - РИА Новости, 18.09.2024
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:03
2024-09-18T10:03
2024-09-18T10:03
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один украинский военный вертолет и один боевой самолет, сообщил РИА Новости военнослужащий расчета с позывным "Термит". "Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет", - сказал "Термит", добавив, что это произошло над правым берегом Днепра. По словам собеседника агентства, украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут очень быстро сбиты российской ПВО, поэтому расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957814573.html
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
Расчет ЗРК "Бук-М2" из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет
ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один украинский военный вертолет и один боевой самолет, сообщил РИА Новости военнослужащий расчета с позывным "Термит".
"Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет", - сказал "Термит", добавив, что это произошло над правым берегом Днепра.
По словам собеседника агентства, украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут очень быстро сбиты российской ПВО, поэтому расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.