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Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973328851.html
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет - РИА Новости, 18.09.2024
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет
Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:03
2024-09-18T10:03
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один украинский военный вертолет и один боевой самолет, сообщил РИА Новости военнослужащий расчета с позывным "Термит". "Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет", - сказал "Термит", добавив, что это произошло над правым берегом Днепра. По словам собеседника агентства, украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут очень быстро сбиты российской ПВО, поэтому расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957814573.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет

Расчет ЗРК "Бук-М2" из засады сбил украинские военный вертолет и боевой самолет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один украинский военный вертолет и один боевой самолет, сообщил РИА Новости военнослужащий расчета с позывным "Термит".
"Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет", - сказал "Термит", добавив, что это произошло над правым берегом Днепра.
По словам собеседника агентства, украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут очень быстро сбиты российской ПВО, поэтому расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьБезопасность
 
 
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