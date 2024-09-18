https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973328851.html

Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет

Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет - РИА Новости, 18.09.2024

Российская ПВО сбила над правым берегом Днепра украинские Су и вертолет

Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:03

2024-09-18T10:03

2024-09-18T10:03

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 сен - РИА Новости. Расчет многофункционального зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" группировки войск "Днепр" из засады сбил над правым берегом Днепра в Херсонской области один украинский военный вертолет и один боевой самолет, сообщил РИА Новости военнослужащий расчета с позывным "Термит". "Был сбит самолет Су, не знаю точно какой. Также им же был сбит вертолет", - сказал "Термит", добавив, что это произошло над правым берегом Днепра. По словам собеседника агентства, украинские пилоты боятся залетать в воздушное пространство над территорией Херсонской области, так как знают, что будут очень быстро сбиты российской ПВО, поэтому расчетам ПВО приходится отрабатывать по ним из засад.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957814573.html

днепр (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , безопасность